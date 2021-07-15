كريم القهوة والطين لشد البطن .. تعرفي على الطريقة بالخطوات

يعد كريم القهوة والطين لشد البطن الحل السحري للكثيرات ممن تعانين من الترهلات في منطقة البطن نظرًا لعدة عوامل من أهمها خسارة الوزن الزائد، والحمل والولادة، كما أن التقدم في العمر له دور لا يمكن إغفاله، وفي المقال نقدم طريقة تحضيره بالخطوات والمكونات المطلوبة.

كيفية شد ترهلات البطن

هناك الكثير من الكريمات والمستحضرات الطبية التي تُباع في الصيدليات، والتي بشأنها القضاء تدريجيًا على ترهلات البطن.

إلا أن الحل الأفضل دائمًا هو الاعتماد على الوصفات الطبيعية الخالية تمامًا من المواد الكيميائية.

لذلك نقدم الحل الأمثل وهو كريم القهوة والطين للقضاء تمامًا على الترهلات، إلى جانب ضرورة إتباع نظام غذائي صحي.

فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا، والتقليل من تناول السكريات والمقليات.

كريم القهوة والطين لشد البطن

هذا الكريم يعتمد على مكونات طبيعية مما يجعل تأثيره سريع وليس له أي آثار جانبية، وفيما يلي المكونات والطريقة:

كوب واحدة من الطين.

ملعقة من كل من (زيت الزيتون، القهوة السائلة، ماء ورد).

1/4 كوب من الشاي (أخضر أو أحمر) حسب المتوفر.

أولاً، يتم خلط كافة المكونات السابق ذكرها في وعاء عميق للحصول على قوام متجانس. ثم يتم تطبيق الكريم على منطقة البطن المترهلة من الأسفل إلى الأعلى. من ثم يترك على البشرة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، ومن الأفضل تغليف البطن بالاسترتش (النايلون). بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء جيدًا للتخلص من آثار الكريم، ووضع كريم مرطب. وأخيرًا، ينصح بتكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لشد الترهلات والقضاء عليها تمامًا.

مكونات الكريمطريقة عمل الكريمفوائد كريم القهوة والطين لشد البطن

استخدام هذا الكريم يعود بنتائج فعالة على البشرة، ومن أبرز فوائده ما يلي: