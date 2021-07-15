فوائد العنب الصحية .. تعرف على فوائده للشعر والبشرة والعين

تعد فوائد العنب لا تحصى ولا تعد، حيث أنه من الفاكهة الصيفية المميزة، التي تتسم بمذاقها اللذيذ وشكلها الرائع، فضلاً عن الفوائد الكثيرة للشعر والبشرة والوعية الدموية والعين، التي يحصل عليها الإنسان جراء تناولها، والتي نسرد بعض منها خلال المقال.

فوائد العنب الصحية

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول العنب يعود بفوائد كثيرة على صحة الإنسان، من بينها ما يلي:

تقوية حاسة النظر، وحماية شبكية العين من الأمراض.

حماية الإنسان من الإصابة بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما أن تناوله يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين.

فضلاً عن ضبط مستوى ضغط الدم.

يساعد في زيادة إدرار البول مما يخلص الجسم من السموم والأملاح.

تناوله بكثرة يقي من حصوات الكُلى.

بالإضافة إلى تحفيز عملية الهضم وتنظيم السوائل.

يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، مما يقي من الإصابة بالإمساك.

إلى جانب الوقاية من التهابات المفاصل.

يحتوي العنب على سعرات حرارية عالية تمنح الجسم الطاقة والنشاط الذي يحتاجه.

فوائد العنب للشعر

كما يدخل العنب في تركيب العديد من الزيوت الطبيعية نظرًا لفوائده المتعددة للشعر، والتي من أهمها التالي:

يعد العنب مرطب طبيعي للشعر يساعد في لمعانه ونعومته.

تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

يحتوي على حمض اللينوليك الذي يغذي فروة الرأس ويعالج مشكلاتها.

يزيد من لمعان الشعر ورونقه.

تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته نظرًا لاحتوائه على فيتامين هـ.

فوائد تناوله للبشرة

الجدير بالذكر أن النساء تنتظر فصل الصيف بفارغ الصبر حتى تتناول فاكهة العنب الذي يحتوي على فوائد كثيرة للبشرة، والتي من أبرزها التالي:

يعتبر مكون أساسي للماسكات نظرًا لاحتوائه على فيتامينات متنوعة تعمل على نضارة البشرة، مثل فيتامين أ، هـ، ج.

يوحد لون البشرة ويمنحها النعومة والحيوية نظرًا لتحفيز إنتاج مادة الكولاجين.

كذلك تأخير علامات الشيخوخة والتقدم في العُمر.

إلى جانب تطهير البشرة والتخلص من الشوائب نظرًا لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

كما أنه يعمل على وقاية البشرة من الجفاف وترطيبها بعمق.

يعد العنب واقي طبيعي للبشرة من أشعة الشمس الضارة.

و علاج الهالات السوداء وحب الشباب تدريجيًا.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإنه يساهم في علاج التهابات البشرة والبقع الحمراء.

أهمية تناول العنب للمرأة الحامل

كما أن تناول المرأة الحامل للعنب له أهمية كبيرة تنعكس عليها وعلى جنينها، منها ما يلي: