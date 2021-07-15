صدقي او لا تصدقي مفعول الفازلين في تطويل الشعر لحد ركبك ضعيه لشعرك وهيطول بسرعة الصاروخ

الشعر الطويل هو سر جمال المرأة الكثير من الفتيات والرجال أيضا يحبون المرأة ذات الشعر الطويل وبسبب ذلك تقوم بعض الفتيات بإستخدام الباروكة الصناعية لكي تحصل على شعر طويل، والبعض الأخر يقوم بشراء منتجات من أجل تطويل الشعر وتنعيمه ولكن هذا يحتاج إلى وقت ومجهود كبير ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين لتطويل الشعر وبمكونات موجودة في بيتك. خلطة الفازلين لتطويل الشعر في البداية يجب أن نقوم بتذويب الفازلين في حمام مائي حتى يذوب تماما مع التقليب المستمر بعد ذلك قومي بوضع الفازلين على يدك ثم يدهن الشعر جيدا به بداية من الجذور وحتى الأطراف.

مع التدليك المستمر لمدة 15 دقيقة ثم يترك على الشعر لمدة ساعة ومن الأفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيكي ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر من أجل الحصول على شعر طويل وناعم مثل الحرير وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الثوم والفازلين لتطويل الشعر قومي بطحن 3 حبات من الثوم جيدا ثم نقوم بوضع 2 ملعقة من الفازلين ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ ثم اتركيه يجف في الهواء.

ضعي هذه الخلطة على شعرك ثم قومي بوضع قبعة أو كيس بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو عدة مرات.

وفي الشطفة الأخيرة للشعر قومي بوضع بلسم واتركيه لمدة 5 دقائق للتخلص من رائحة الثوم نهائيا ومن الممكن أن تقوم بتذويب ملعقة من القهوة في كمية مناسبة من الماء ويغسل الشعر بها، هذه الخلطة تكرر مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل ومميز بين الجميع. فوائد الفازلين للشعر يقوم بترطيب الشعر ويحميه من الجفاف خاصة في فصل الصيف لأنه يحتوي على مواد دهنية وزيوت.

يقوم بحماية الشعر من التساقط والتقصف ولذلك ينصح باستخدام الفازلين مرة واحدة يوميا للشعر المصبوغ لحمايته من التقصف والهيشان.

يقوم بتطويل الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان ويقوم أيضا بحماية الشعر من أشعة الشمس وهو مفيد جدا لأصحاب الشعر الجاف.

يقوم بتغذية بصيلات الشعر ويقوم بزيادة كثافة الشعر وذلك من خلال تدليك فروة الرأس به مرة واحدة يوميا. خلطة الفازلين لتطويل الشعرخلطة الثوم والفازلين لتطويل الشعرفوائد الفازلين للشعر الوسوم

الشعر الطويل هو سر جمال المرأة الكثير من الفتيات والرجال أيضا يحبون المرأة ذات الشعر الطويل وبسبب ذلك تقوم بعض الفتيات بإستخدام الباروكة الصناعية لكي تحصل على شعر طويل، والبعض الأخر يقوم بشراء منتجات من أجل تطويل الشعر وتنعيمه ولكن هذا يحتاج إلى وقت ومجهود كبير ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين لتطويل الشعر وبمكونات موجودة في بيتك. خلطة الفازلين لتطويل الشعر في البداية يجب أن نقوم بتذويب الفازلين في حمام مائي حتى يذوب تماما مع التقليب المستمر بعد ذلك قومي بوضع الفازلين على يدك ثم يدهن الشعر جيدا به بداية من الجذور وحتى الأطراف.

مع التدليك المستمر لمدة 15 دقيقة ثم يترك على الشعر لمدة ساعة ومن الأفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيكي ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر من أجل الحصول على شعر طويل وناعم مثل الحرير وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الثوم والفازلين لتطويل الشعر قومي بطحن 3 حبات من الثوم جيدا ثم نقوم بوضع 2 ملعقة من الفازلين ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ ثم اتركيه يجف في الهواء.

ضعي هذه الخلطة على شعرك ثم قومي بوضع قبعة أو كيس بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو عدة مرات.

وفي الشطفة الأخيرة للشعر قومي بوضع بلسم واتركيه لمدة 5 دقائق للتخلص من رائحة الثوم نهائيا ومن الممكن أن تقوم بتذويب ملعقة من القهوة في كمية مناسبة من الماء ويغسل الشعر بها، هذه الخلطة تكرر مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل ومميز بين الجميع. فوائد الفازلين للشعر يقوم بترطيب الشعر ويحميه من الجفاف خاصة في فصل الصيف لأنه يحتوي على مواد دهنية وزيوت.

يقوم بحماية الشعر من التساقط والتقصف ولذلك ينصح باستخدام الفازلين مرة واحدة يوميا للشعر المصبوغ لحمايته من التقصف والهيشان.

يقوم بتطويل الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان ويقوم أيضا بحماية الشعر من أشعة الشمس وهو مفيد جدا لأصحاب الشعر الجاف.

يقوم بتغذية بصيلات الشعر ويقوم بزيادة كثافة الشعر وذلك من خلال تدليك فروة الرأس به مرة واحدة يوميا. خلطة الفازلين لتطويل الشعرخلطة الثوم والفازلين لتطويل الشعرفوائد الفازلين للشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدقي او لا تصدقي مفعول الفازلين في تطويل الشعر لحد ركبك ضعيه لشعرك وهيطول بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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