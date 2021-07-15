اعملي بنفسك كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الجاف والمجعد وتنعيمه زي الحرير من أول دهنة

قد تلجأ الكثير من النساء خاصتًا أصحاب الشعر المجعد، اللجوء إلى استخدام العديد من المواد الكيميائية لفرد الشعر مثل استخدام البروتين، والكرياتين، والكثير من الكريمات المختلفة التي تعطي الشعر النعومة والتخلص من التجاعيد ولكن لفترة ثم تهلك الشعر بعد ذلك، ولكن يفضل عمل كريم طبيعي في المنزل لفرد الشعر بالمواد الطبيعية الصحية، والفعالة وبكل سهولة وهذا مأسوف نعرضة لكم في هذا المقال

طريقة عمل كريم لفرد الشعرالمجعد

يمكنك الأن فرد كل الشعر المجعد، والتمتع بشعر ناعم وجميل ومفرود بدون اي مشاكل او اي أضرار والوصفة كلأتي:

المكونات

١ كوب من حليب جوز الهند

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

٢ ملعقة من عصير الليمون المركز

٢ ملعقة كبيرة نشا

طريقة تحضير الكريم

قومي بوضع حليب جوز الهند على نار هادئة

قومي بإضافة زيت الزيتون، وعصير الليمون،مع استمرار التقليب، ثم أضيفي النشا

امزجي المحتويات جيدًا، حتى يتم التجانس

ومع التقليل المستمر على النار سوق تحصلي على قوام كريمي سميك بعض الشيء

ارفعي الخليط من النار

اتركي الخليط يبرد تمامًا.

طريقة تطبيق الكريم على الشعر

قبل وضع الكريم قومي بغسل شعرك جيدًا، فلابد من وضعة على شعر رطب

قومي بعد ذلك بوضع الكريم على الشعر كلة من الجذور حتى الأطراف

ثم ضعي غطاء للرأس، واتركي الكريم على الشعر لمدة ساعتين كاملين

بعد انتهاء الفترة قومي بغسل الشعر بالشامبو، والبلسم جيدًا.

كرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع

خلطة زيت جوز الهند والنشا لفرد الشعر

المكونات

كوب من اللبن الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

٢ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.

٢ ملعقة من النشا

٣ ملاعق صغيرة من عصير الليمون

٢ ملعقة من عسل النحل

طريقة التحضير

على نار هادئة ضعي زيت جوز الهند مع الحليب وقومي بالتقليب المستمر، أضيفي إليهم النشا، وبودرة الجيلاتين، واعيدي التقليب والخلط حتى يتجانس الخليط جيدًا.

وحتى الحصول على قوام متماسك قومي برفع الخليط من النار

اتركية حتى يبرد تمامًا، ثم اضيفي إليه الليمون، والعسل واعيدي التقليب مرة أخرى جيدًا.

طريقة التطبيق على الشعر