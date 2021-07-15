حضري اشهر 3 صوصات برجر من ماكدونالدز

لو انتي من عشاق برجر ماكدونالدز ، اكيد هتبقي عارفة قد ايه الصوصات بتاعته بيبقى طعمها لذيذ ومختلف ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا جيبنالكم طريقة عمل اشهر صوصات برجر ماكدونالدز ، صوص برجر الفراخ, واللحمة, والسمك. صوصات برجر ماكدونالدز: 1- صوص البيج ماك: المكونات: – ½ كوباية مايونيز (6 معالق كبيرة). – 1 معلقة كبيرة خيار مخلل مبشور. – 1 معلقة صغيرة سكر. – ½ معلقة صغيرة بصل بودر. – ½ معلقة صغيرة ثوم بودر. – 1 معلقة صغيرة بابريكا. – 1 معلقة صغيرة خل ابيض. – 1 معلقة صغيرة مسطردة. طريقة التحضير: في طبق كبير اخلطي كل المكونات مع بعض ، وقلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس ، وسيبي الخليط لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام ، ده هيدي طعم افضل عشان هتكون المكونات كلها امتزجت مع بعض كويس ، بعدها الصوص هيبقى جاهز تحطيه مع ساندوتشات البرجر ، وكتغميسة للبطاطس المحمرة. 2- صوص ماك تشيكن: المكونات: – ½ كوباية مايونيز (6 معالق كبيرة). – 1 ½ معلقة صغيرة سكر. – ½ معلقة صغيرة ثوم بودر. – ½ معلقة صغيرة بصل بودر. – 1 ½ معلقة صغيرة خل ابيض. – 1 معلقة صغيرة مسطردة. طريقة التحضير: اخلطي كل المكونات مع بعض وقلبيهم كويس ، وسيبي الخليط 30 دقيقة قبل الاستخدام عشان مكوناته تمتزج مع بعض كويس. 3- صوص فيليه السمك: المكونات: – ½ كوباية مايونيز (6 معالق كبيرة). – 1 معلقة كبيرة بصل مبشور ناعم. – 1 معلقة كبيرة خيار مخلل مبشور. – 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم. – 1 معلقة كبيرة كيبر Capers مفروم ناعم (هنلاقيه متوفر في اي هايبر ماركت). – 1 ½ معلقة صغيرة سكر. – 1 ½ معلقة صغيرة خل ابيض. – ½ معلقة صغيرة مسطردة. طريقة التحضير: اخلطي المكونات كلها مع بعض وقلبيهم كويس ، وسيبي الخليط يرتاح 30 دقيقة لطعم افضل ، وكده الصوص يبقى جاهز. الطريقة بالفيديو: طريقة عمل الناجتس في البيت بسهولة ب 5 مكونات بس

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