طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بمذاقها اللذيذ في عشر دقائق

لا يعتبر إقبال الأشخاص على تناول الحلويات مثل البسبوسة شئ تقليدي كما يعتقده البعض بسبب ظهور حلويات البسبوسة منذ سنوات عديدة، على الرغم من ظهور حلويات لا تُعد بعد ظهور البسبوسة ولكنها تظل الرائدة بين الحلويات العربية ويتم التطوير في تحضيرها من مطبخ لمطبخ آخر فليست واقفة عند شئ معين بل يتم التصنيف في الحشوة الداخلية لتتنوع ما بين الشوكولاتة والقشطة والمكسرات المتنوعة وكذلك التغيير في المكسرات التي يتم التزيين بها، ويزداد الإقبال عليها في المحلات الخاصه بالحلويات بسبب التطور الملحوظ في طريقة تحضيرها وتتميز بمذاق لذيذ مختلف عن أصناف الحلويات الأخري يحبه الأطفال والكبار أيضاً وبسبب كثرة عمليات البحث عن طريقة تحضير بسبوسة القشطة نقدم لكم اليوم طريقة إعداد البسبوسة بالقشطة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة المكونات: مقدار 100 جرام من الزبدة.

مقدار 100 جرام من السكر الأبيض.

مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

كأس من الزبادي.

نصف كأس جوز الهند.

كيس من البيكنج باودر.

كمية من الفستق للتزيين.

عبوتان من القشطة للحشوة. طريقة التحضير: تحضير طبق من البلاستيك ونضع كلاً من السكر والزبدة معاً وإخفاقهم معاً بالمضرب الكهربائي حتى تندمج المكونات معاً ويتحول ملمس الخليط إلي خليط ناعم وكريمي. بعد الإنتهاء من إخفاق المكونات نبدأ بسكب اللبن على خليط السكر والزبدة مع الإستمرار بالإخفاق بالمضرب ونتركه جانباً. ننتقل إلي المكونات الجافة نقوم بوضع كلاً من السميد بعد نخله والبيكنج باودر وجوز الهند وتقليبهم ثم إضافتهم إلي الخليط السابق ثم عجن المكونات معاً عن طريق اليدين أو ملعقة خشبية ونستمر بالعجن حتى يصبح الخليط ناعم. نضع خليط البسبوسة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعه حتى ترتاح. دهن قالب البسبوسة بالزيت أو الطحينة ثم نقوم بوضع نصف الكمية الخاصه بالخليط في القالب مع مراعاة تسوية السطح ثم وضع القشطة في المنتصف حتى تصبح حشوة داخلية وبعد وضع القشطة نقوم بفرد ما تبقي من خليط البسبوسة. توزيع الزينة من المكسرات مثل الفستق وتقطيعها إلي مربعات أو تركها كما هي حسب الرغبة، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وبعد خروجها نضع القطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

لا يعتبر إقبال الأشخاص على تناول الحلويات مثل البسبوسة شئ تقليدي كما يعتقده البعض بسبب ظهور حلويات البسبوسة منذ سنوات عديدة، على الرغم من ظهور حلويات لا تُعد بعد ظهور البسبوسة ولكنها تظل الرائدة بين الحلويات العربية ويتم التطوير في تحضيرها من مطبخ لمطبخ آخر فليست واقفة عند شئ معين بل يتم التصنيف في الحشوة الداخلية لتتنوع ما بين الشوكولاتة والقشطة والمكسرات المتنوعة وكذلك التغيير في المكسرات التي يتم التزيين بها، ويزداد الإقبال عليها في المحلات الخاصه بالحلويات بسبب التطور الملحوظ في طريقة تحضيرها وتتميز بمذاق لذيذ مختلف عن أصناف الحلويات الأخري يحبه الأطفال والكبار أيضاً وبسبب كثرة عمليات البحث عن طريقة تحضير بسبوسة القشطة نقدم لكم اليوم طريقة إعداد البسبوسة بالقشطة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة المكونات: مقدار 100 جرام من الزبدة.

مقدار 100 جرام من السكر الأبيض.

مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

كأس من الزبادي.

نصف كأس جوز الهند.

كيس من البيكنج باودر.

كمية من الفستق للتزيين.

عبوتان من القشطة للحشوة. طريقة التحضير: تحضير طبق من البلاستيك ونضع كلاً من السكر والزبدة معاً وإخفاقهم معاً بالمضرب الكهربائي حتى تندمج المكونات معاً ويتحول ملمس الخليط إلي خليط ناعم وكريمي. بعد الإنتهاء من إخفاق المكونات نبدأ بسكب اللبن على خليط السكر والزبدة مع الإستمرار بالإخفاق بالمضرب ونتركه جانباً. ننتقل إلي المكونات الجافة نقوم بوضع كلاً من السميد بعد نخله والبيكنج باودر وجوز الهند وتقليبهم ثم إضافتهم إلي الخليط السابق ثم عجن المكونات معاً عن طريق اليدين أو ملعقة خشبية ونستمر بالعجن حتى يصبح الخليط ناعم. نضع خليط البسبوسة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعه حتى ترتاح. دهن قالب البسبوسة بالزيت أو الطحينة ثم نقوم بوضع نصف الكمية الخاصه بالخليط في القالب مع مراعاة تسوية السطح ثم وضع القشطة في المنتصف حتى تصبح حشوة داخلية وبعد وضع القشطة نقوم بفرد ما تبقي من خليط البسبوسة. توزيع الزينة من المكسرات مثل الفستق وتقطيعها إلي مربعات أو تركها كما هي حسب الرغبة، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وبعد خروجها نضع القطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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