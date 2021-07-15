نقدم لكم وصفة عمل السويسرول بالكريمة في المنزل بالتكات والخطوات المفصلة لكيك ناجح 100% ومبهر لأفراد أسرتك، حيث يعتبر السويسرول بالكريمة من أهم وأشهر أنواع الكيكات المنتشرة في العديد من البلاد والأماكن حول العالم، وهي في الأصل من الحلويات الغربية التي انتقل إلى الشرق في الفترة الأخيرة، وتبحث عدد كبير للغاية من السيدات عن طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في المنزل بشكل ناجح وعصري وأنيق، وإننا اليوم نقدم إليكم طريقة تحضيرها بالأسرار والتكات التي يقوم بها أشهر الطهاه على مستوى العالم، من مطبخهم إليك سيدتي على الفور. طريقة عمل السويسرول بالكريمة طريقة عمل السويسرول بالكريمة المكونات 120 جرام من الدقيق الأبيض.

120 جرام من السكر.

4 حبة من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا. طريقة التحضير قبل البدء في إعداد عجينة السويسرول، نبدأ في إشعال الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية. وفي وعاء العجن نقوم بإضافة السكر والبيض والفانيلا، والبدء في الخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لدينا مزيج أشبه بالكريمة لونه أبيض. نقوم بإضافة الدقيق والملح والتقليب بملعقة من الأسفل إلى الأعلى. يجب أن يكون التقليب بشكل هاديء للغاية، حتى لا نفقد الهواء الموجود في المزيج. في صينية مستطيلة نقوم بوضع ورق الزبدة، وفرد الخليط عليها. يدخل إلى الفرن لمدة ثلث ساعة وبعدها يخرج ويلف في فوطة بشكل أسطواني. طريقة عمل حشوة السويسرول بالكريمة طريقة عمل حشوة السويسرول بالكريمة المكونات ¾ كوب من كريمة الخفق.

4 ملعقة كبيرة من مربى الفراولة.

حفنة من حبات الفراولة الطازجة المقطعة إلى مكعبات. طريقة التحضير نقوم بخفق الكريمة جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامها كما هو مطلوب. تقلب مع ملعقتين كبيرتين من مربى الفراولة، وتقلب معها مكعبات الفراولة الطازجة. نقوم بفرد كيك السويسرول بعد ان تبرد تماماً، وحشوها بحشوة الكريمة التي أعددناها. ثم يعاد لفها مرة أخرى بالشكل الاسطواني الشهير. يمكننا تزيينها من الخارج بالسكر المطحون، أو القليل من الكريمة أيضاً. مع وضع مجموعة من الفواكه الطازجة أعلى الكيكة لمنحها مظهر مميز وجذاب. تعتبر تلك الوصفة مميزة للغاية للتقديم على الإفطار وفي عشاء خفيف، ومناسبة للحفلات العزائم وبمثابة ضيافة مثالية في الأوقات الضيقة. الوسوم

نقدم لكم وصفة عمل السويسرول بالكريمة في المنزل بالتكات والخطوات المفصلة لكيك ناجح 100% ومبهر لأفراد أسرتك، حيث يعتبر السويسرول بالكريمة من أهم وأشهر أنواع الكيكات المنتشرة في العديد من البلاد والأماكن حول العالم، وهي في الأصل من الحلويات الغربية التي انتقل إلى الشرق في الفترة الأخيرة، وتبحث عدد كبير للغاية من السيدات عن طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها في المنزل بشكل ناجح وعصري وأنيق، وإننا اليوم نقدم إليكم طريقة تحضيرها بالأسرار والتكات التي يقوم بها أشهر الطهاه على مستوى العالم، من مطبخهم إليك سيدتي على الفور. طريقة عمل السويسرول بالكريمة طريقة عمل السويسرول بالكريمة المكونات 120 جرام من الدقيق الأبيض.

120 جرام من السكر.

4 حبة من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا. طريقة التحضير قبل البدء في إعداد عجينة السويسرول، نبدأ في إشعال الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية. وفي وعاء العجن نقوم بإضافة السكر والبيض والفانيلا، والبدء في الخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لدينا مزيج أشبه بالكريمة لونه أبيض. نقوم بإضافة الدقيق والملح والتقليب بملعقة من الأسفل إلى الأعلى. يجب أن يكون التقليب بشكل هاديء للغاية، حتى لا نفقد الهواء الموجود في المزيج. في صينية مستطيلة نقوم بوضع ورق الزبدة، وفرد الخليط عليها. يدخل إلى الفرن لمدة ثلث ساعة وبعدها يخرج ويلف في فوطة بشكل أسطواني. طريقة عمل حشوة السويسرول بالكريمة طريقة عمل حشوة السويسرول بالكريمة المكونات ¾ كوب من كريمة الخفق.

4 ملعقة كبيرة من مربى الفراولة.

حفنة من حبات الفراولة الطازجة المقطعة إلى مكعبات. طريقة التحضير نقوم بخفق الكريمة جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامها كما هو مطلوب. تقلب مع ملعقتين كبيرتين من مربى الفراولة، وتقلب معها مكعبات الفراولة الطازجة. نقوم بفرد كيك السويسرول بعد ان تبرد تماماً، وحشوها بحشوة الكريمة التي أعددناها. ثم يعاد لفها مرة أخرى بالشكل الاسطواني الشهير. يمكننا تزيينها من الخارج بالسكر المطحون، أو القليل من الكريمة أيضاً. مع وضع مجموعة من الفواكه الطازجة أعلى الكيكة لمنحها مظهر مميز وجذاب. تعتبر تلك الوصفة مميزة للغاية للتقديم على الإفطار وفي عشاء خفيف، ومناسبة للحفلات العزائم وبمثابة ضيافة مثالية في الأوقات الضيقة.

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