نقدم لكم ألذ طريقة لعمل وصفة قدرة قادر بالكريم الكراميل بالتكات السحرية لأشهر الشيفات، حيث أن حلوى قدرة قادر من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في هذه الأيام الحارة لأنها من الحلويات الباردة، وتحضيرها لا يستغرق وقتًا طويلًا ولكن تبريد قدرة قادر هو ما يحتاج الوقت فكلما زادت مدة التبريد كان مذاقها أفضل وأشهى، وحلوى قدرة قادر عبارة عن طبقة من الكريم كراميل وطبقة من كيك الشيكولاتة لذلك لها هذا المذاق اللذيذ، ونقدم لكم طريقة عمل قدرة قادر المنزلية مثل الشيفات. مكونات كيكة قدرة قادر مكونات كيكة قدرة قادر مكونات كيكة الشيكولاتة ¾ كوب من السكر الأبيض.

3 بيضات تكون حجمها متوسط متروكة خارج الثلاجة.

½ كوب حليب.

1 ملعقة فانيليا بودرة.

½ كوب من الزيت.

¼ كوب كاكاو محلى بودرة.

1¼ كوب دقيق.

2 ملعقة بيكنج بودر. مكونات طبقة كريم الكراميل كوب واحد سكر.

2 كوب حليب بودرة.

3 أكواب متوسطة ماء.

ملعقة حجمها صغير فانيليا.

4 بيضات بحرارة المطبخ.

مقدار من قشر الليمون. خطوات تحضير قدرة قادر مكونات طبقة كريم الكراميلخطوات تحضير قدرة قادر تحتاج تلك الوصفة لمقادير كثيرة ولكنها على العكس من ذلك في التحضير لا تحتاج لوقت كبير وتتم كالآتي: نجهز صوص الكراميل بوضع كوب من السكر في قدر على نار متوسطة واستمرار التحريك ليذوب ويصبح بلون ذهبي.

نحضر قالب الكيك لصب الصوص في القاعدة.

نجهز كيك الشيكولاتة فنبدأ بوضع الدقيق بعد نخله وكذلك الكاكاو بعد نخله ومعهم البيكنج بودر.

الآن نحضر الخلاط لوضع البيض والفانيليا والحليب السائل لخلطهم.

يوضع الزيت بعد ذلك ويستمر الخفق 5 دقائق قبل وضع المقادير الجافة.

يصب مزيج الكيك فوق الصوص.

نحضر طبقة كريم الكراميل فنضع السكر مع الفانيليا والبيض وباقي المقادير على النار.

عندما يزيد سمك الصوص يتم صبه فوق كيك الشيكولاتة وتوضع في الفرن وقت كافي لكي ينضج الكيك وبعدها يوضع في الفرن بعد أن تهدأ الحرارة قليلًا. وبعد أن قدمنا لكم ألذ طريقة لعمل وصفة قدرة قادر بالكريم الكراميل بالتكات السحرية لأشهر الشيفات، نود أن نبلغكم أن هذه الحلوى من أشهى أنواع الحلويات الباردة التي من المحبب عملها في فصل الصيف. الوسوم

نقدم لكم ألذ طريقة لعمل وصفة قدرة قادر بالكريم الكراميل بالتكات السحرية لأشهر الشيفات، حيث أن حلوى قدرة قادر من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في هذه الأيام الحارة لأنها من الحلويات الباردة، وتحضيرها لا يستغرق وقتًا طويلًا ولكن تبريد قدرة قادر هو ما يحتاج الوقت فكلما زادت مدة التبريد كان مذاقها أفضل وأشهى، وحلوى قدرة قادر عبارة عن طبقة من الكريم كراميل وطبقة من كيك الشيكولاتة لذلك لها هذا المذاق اللذيذ، ونقدم لكم طريقة عمل قدرة قادر المنزلية مثل الشيفات. مكونات كيكة قدرة قادر مكونات كيكة قدرة قادر مكونات كيكة الشيكولاتة ¾ كوب من السكر الأبيض.

3 بيضات تكون حجمها متوسط متروكة خارج الثلاجة.

½ كوب حليب.

1 ملعقة فانيليا بودرة.

½ كوب من الزيت.

¼ كوب كاكاو محلى بودرة.

1¼ كوب دقيق.

2 ملعقة بيكنج بودر. مكونات طبقة كريم الكراميل كوب واحد سكر.

2 كوب حليب بودرة.

3 أكواب متوسطة ماء.

ملعقة حجمها صغير فانيليا.

4 بيضات بحرارة المطبخ.

مقدار من قشر الليمون. خطوات تحضير قدرة قادر مكونات طبقة كريم الكراميلخطوات تحضير قدرة قادر تحتاج تلك الوصفة لمقادير كثيرة ولكنها على العكس من ذلك في التحضير لا تحتاج لوقت كبير وتتم كالآتي: نجهز صوص الكراميل بوضع كوب من السكر في قدر على نار متوسطة واستمرار التحريك ليذوب ويصبح بلون ذهبي.

نحضر قالب الكيك لصب الصوص في القاعدة.

نجهز كيك الشيكولاتة فنبدأ بوضع الدقيق بعد نخله وكذلك الكاكاو بعد نخله ومعهم البيكنج بودر.

الآن نحضر الخلاط لوضع البيض والفانيليا والحليب السائل لخلطهم.

يوضع الزيت بعد ذلك ويستمر الخفق 5 دقائق قبل وضع المقادير الجافة.

يصب مزيج الكيك فوق الصوص.

نحضر طبقة كريم الكراميل فنضع السكر مع الفانيليا والبيض وباقي المقادير على النار.

عندما يزيد سمك الصوص يتم صبه فوق كيك الشيكولاتة وتوضع في الفرن وقت كافي لكي ينضج الكيك وبعدها يوضع في الفرن بعد أن تهدأ الحرارة قليلًا. وبعد أن قدمنا لكم ألذ طريقة لعمل وصفة قدرة قادر بالكريم الكراميل بالتكات السحرية لأشهر الشيفات، نود أن نبلغكم أن هذه الحلوى من أشهى أنواع الحلويات الباردة التي من المحبب عملها في فصل الصيف.

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