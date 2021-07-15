بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب ترطيب ونعومة في دقائق

بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب، من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء في العالم، ترغب النساء في الحصول علي شعر ناعم كالحرير وانسيابي وسهل التمشيط، فتشتري النساء العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على فرد الشعر المجعد الخشن وتكون هذه المنتجات عبارة عن زيوت وكريمات وسيروم وحمام كريم وغيرها من منتجات العناية بالشعر، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد.

توجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد وجميعها آمنة جدًا ولا تسبب أي تلف أو أضرار للشعر وجميعها مجربة وناجحة جدًا، ومن هذه الوصفات تابعينا:

من أروع الوصفات التي تم تجربتها من قِبل العديد من النساء، وكانت ذات مفعول سحري، ومع المداومة عليها لفترة تم فرد الشعر المجعد الخشن

نصف كوب من زيت الزيتون البكر.

ربع كوب من نشا الذرة.

5 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

3 ملاعق كبيرة زيت عطري خام.

في وعاء متوسط الحجم، يتم مزج زيت الزيتون، نشا الذرة، الحليب المجفف، وبالإضافة إلى ذلك الزيت العطري الخام.

يتم تقليب الخليط السابق حتى الحصول على قوام كريمي.