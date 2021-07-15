بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب ترطيب ونعومة في دقائق

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بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب، من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء في العالم، ترغب النساء في الحصول علي شعر ناعم كالحرير وانسيابي وسهل التمشيط، فتشتري النساء العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على فرد الشعر المجعد الخشن وتكون هذه المنتجات عبارة عن زيوت وكريمات وسيروم وحمام كريم وغيرها من منتجات العناية بالشعر، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد.بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب
توجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد وجميعها آمنة جدًا ولا تسبب أي تلف أو أضرار للشعر وجميعها مجربة وناجحة جدًا، ومن هذه الوصفات تابعينا:وصفة زيت الزيتون والنشا
من أروع الوصفات التي تم تجربتها من قِبل العديد من النساء، وكانت ذات مفعول سحري، ومع المداومة عليها لفترة تم فرد الشعر المجعد الخشنمكونات الوصفة
- نصف كوب من زيت الزيتون البكر.
- ربع كوب من نشا الذرة.
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
- 3 ملاعق كبيرة زيت عطري خام.
- في وعاء متوسط الحجم، يتم مزج زيت الزيتون، نشا الذرة، الحليب المجفف، وبالإضافة إلى ذلك الزيت العطري الخام.
- يتم تقليب الخليط السابق حتى الحصول على قوام كريمي.
- في البداية يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعربعدها يتم تجفيف الشعر جيدًا عن طريق فوطة قطنية.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية.
- بعدها يتم وضع جزء من الخليط على ربع الشعر ثم فرد جيدًا تتكرر الخطوة السابقة على جميع أجزاء الشعر.
- بعدها يتم تمشيط الشعر بمشط خشبي، لضمان توزيع الخليط على الشعر كله.
- ترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات متواصلة، أو يمكن وضعه قبل النوم مباشرة وتركه للصباح.
- يتم غسل الخليط من الشعر وتجفيفه وتمشيطه.
- وضع الخليط على الشعر 3 مرات في الأسبوع، ولمدة 40 يوم متواصلة وسوف تلاحظين أفضل النتائج.
- بعض النصائح الذهبية لفرد الشعر المجعد الخشن.
- لابد من استخدام الزيوت الطبيعية للشعرتجنب استخدام مكواة الشعر أو السيشواروضع الفازلين علي الشعر المجعد وتصفيفه.
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بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب، من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء في العالم، ترغب النساء في الحصول علي شعر ناعم كالحرير وانسيابي وسهل التمشيط، فتشتري النساء العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على فرد الشعر المجعد الخشن وتكون هذه المنتجات عبارة عن زيوت وكريمات وسيروم وحمام كريم وغيرها من منتجات العناية بالشعر، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد.بدون كيراتين فرد الشعر الخشن المجعد بهذا المكون الرهيب
توجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد وجميعها آمنة جدًا ولا تسبب أي تلف أو أضرار للشعر وجميعها مجربة وناجحة جدًا، ومن هذه الوصفات تابعينا:وصفة زيت الزيتون والنشا
من أروع الوصفات التي تم تجربتها من قِبل العديد من النساء، وكانت ذات مفعول سحري، ومع المداومة عليها لفترة تم فرد الشعر المجعد الخشنمكونات الوصفة
- نصف كوب من زيت الزيتون البكر.
- ربع كوب من نشا الذرة.
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
- 3 ملاعق كبيرة زيت عطري خام.
- في وعاء متوسط الحجم، يتم مزج زيت الزيتون، نشا الذرة، الحليب المجفف، وبالإضافة إلى ذلك الزيت العطري الخام.
- يتم تقليب الخليط السابق حتى الحصول على قوام كريمي.
- في البداية يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعربعدها يتم تجفيف الشعر جيدًا عن طريق فوطة قطنية.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية.
- بعدها يتم وضع جزء من الخليط على ربع الشعر ثم فرد جيدًا تتكرر الخطوة السابقة على جميع أجزاء الشعر.
- بعدها يتم تمشيط الشعر بمشط خشبي، لضمان توزيع الخليط على الشعر كله.
- ترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات متواصلة، أو يمكن وضعه قبل النوم مباشرة وتركه للصباح.
- يتم غسل الخليط من الشعر وتجفيفه وتمشيطه.
- وضع الخليط على الشعر 3 مرات في الأسبوع، ولمدة 40 يوم متواصلة وسوف تلاحظين أفضل النتائج.
- بعض النصائح الذهبية لفرد الشعر المجعد الخشن.
- لابد من استخدام الزيوت الطبيعية للشعرتجنب استخدام مكواة الشعر أو السيشواروضع الفازلين علي الشعر المجعد وتصفيفه.
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