طريقة عمل كيكة الأوريو اللذيذة بأفضل المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الأوريو، تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الأوريو في البيت باعتبارها من ألذ وأطعم أنواع الكيكات، ويكفي أنها من صنع يديكي ومحضرة بمكونات طبيعية، فمن منا لا يعشق كيكة الأوريو المصنعة ببسكويت الأوريو اللذيذ وعليها كريمة الأوريو وصوص الشيكولاتة اللذيذ المذاب على سطحها فيكسبها طعماً لذيذاً، تعرفي معنا على طريقة إعدادها بمكونات سهلة وستحصلين على طعم جميل مثل الجاهز.طريقة عمل كيكة الأوريو اللذيذة
يعد بسكويت الأوريو من ألذ أنواع البسكويت وأطعمه مذاقاً، يستخدم في تحضير العديد من أنواع الكيكات والتورتات وكاسات الحلوى، فيكثر شراء تلك الحلويات المحضرة ببسكويت الأوريو بشكل كبير، ولكن ربة المنزل تحضرة لعائلتها أفضل الطرق وأبسط المكونات ولا يحتاج في تحضيرة لبذل مجهود، بل يحضر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ومكوناتها غير مكلفة وسوف تكفي أسرتك، وإليك الطريقة:
المكونات:
- بسكويت الأوريو.
- 4 ملاعق كبار من الحليب البودر.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب سكر ناعم.
- 4 ملاعق كاكاو خام حلويات.
- 2 بيضة.
- كوب دقيق.
- كيس بيكنج بودر.
- كيس فانيليا.
- في الخلاط الكهربائي أو باستخدام محضر الطعام أضيفي كلاً من كوب الزيت وكوب السكر والكاكاو الخام والحليب البودرة وأخفقيهم مع بعض جيدًا على سرعة عالية حتى يتكون لدينا مزيج متجانس.
- ومن ثم اتركي كوب من هذا الخليط في الثلاجة سيكون مثل صوص الشيكولاتة.
- أضيفي إلى الخليط السابق البيض والفانيليا مع الإستمرار بالخفق.
- وفي بولة العجين ضعي كوب الدقيق و كيس البيكنج بودر وقلبيهم جيدًا.
- وبعدها صبي خليط الشيكولاتة السائل على المكونات الجافة وأخفقيهم جيدًا، وبإمكانك أيضًا خفقها في الخلاط الكهربائي.
- تحضر صينية مدهونة بزيت أو سمن ضعي نصف الخليط ثم صبي فوقها بسكويت الأوريو، وكلما كان عدد البسكويت أكثر كلما كان الطعم أطعم والذ.
- بعد ذلك صبي باقي الخليط على البسكويت بالتساوي، ثم ادخلي الكيكة الفرن.
- توضع كيكة الأوريو في الفرن حوالي ساعة أو تابعيها حتى تمام النضج.
- عندما تخرج الكيكة من الفرن زينيها بصوص الشيكولاتة الموجود بالثلاجة، وانثري عليها بعضاً من بسكويت الأوريو واستمتعي أنتٍ وأسرتك بأطعم كيكة أوريو مثل المحلات بالضبط.
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طريقة عمل كيكة الأوريو، تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الأوريو في البيت باعتبارها من ألذ وأطعم أنواع الكيكات، ويكفي أنها من صنع يديكي ومحضرة بمكونات طبيعية، فمن منا لا يعشق كيكة الأوريو المصنعة ببسكويت الأوريو اللذيذ وعليها كريمة الأوريو وصوص الشيكولاتة اللذيذ المذاب على سطحها فيكسبها طعماً لذيذاً، تعرفي معنا على طريقة إعدادها بمكونات سهلة وستحصلين على طعم جميل مثل الجاهز.طريقة عمل كيكة الأوريو اللذيذة
يعد بسكويت الأوريو من ألذ أنواع البسكويت وأطعمه مذاقاً، يستخدم في تحضير العديد من أنواع الكيكات والتورتات وكاسات الحلوى، فيكثر شراء تلك الحلويات المحضرة ببسكويت الأوريو بشكل كبير، ولكن ربة المنزل تحضرة لعائلتها أفضل الطرق وأبسط المكونات ولا يحتاج في تحضيرة لبذل مجهود، بل يحضر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ومكوناتها غير مكلفة وسوف تكفي أسرتك، وإليك الطريقة:
المكونات:
- بسكويت الأوريو.
- 4 ملاعق كبار من الحليب البودر.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب سكر ناعم.
- 4 ملاعق كاكاو خام حلويات.
- 2 بيضة.
- كوب دقيق.
- كيس بيكنج بودر.
- كيس فانيليا.
- في الخلاط الكهربائي أو باستخدام محضر الطعام أضيفي كلاً من كوب الزيت وكوب السكر والكاكاو الخام والحليب البودرة وأخفقيهم مع بعض جيدًا على سرعة عالية حتى يتكون لدينا مزيج متجانس.
- ومن ثم اتركي كوب من هذا الخليط في الثلاجة سيكون مثل صوص الشيكولاتة.
- أضيفي إلى الخليط السابق البيض والفانيليا مع الإستمرار بالخفق.
- وفي بولة العجين ضعي كوب الدقيق و كيس البيكنج بودر وقلبيهم جيدًا.
- وبعدها صبي خليط الشيكولاتة السائل على المكونات الجافة وأخفقيهم جيدًا، وبإمكانك أيضًا خفقها في الخلاط الكهربائي.
- تحضر صينية مدهونة بزيت أو سمن ضعي نصف الخليط ثم صبي فوقها بسكويت الأوريو، وكلما كان عدد البسكويت أكثر كلما كان الطعم أطعم والذ.
- بعد ذلك صبي باقي الخليط على البسكويت بالتساوي، ثم ادخلي الكيكة الفرن.
- توضع كيكة الأوريو في الفرن حوالي ساعة أو تابعيها حتى تمام النضج.
- عندما تخرج الكيكة من الفرن زينيها بصوص الشيكولاتة الموجود بالثلاجة، وانثري عليها بعضاً من بسكويت الأوريو واستمتعي أنتٍ وأسرتك بأطعم كيكة أوريو مثل المحلات بالضبط.
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