طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة الهشة بدون فرن وبدون تخمير في عشر دقائق فقط

البيتزا هي من أكثر الأكلات التي لا نجد لها منافس لهذا يطلبها الأطفال طوال الوقت ولكننا نخشى عليهم من الأطعمة الجاهزة لهذا نبحث عن طريقة عمل البيتزا المنزلية لضمان نظافتها وجودتها، ولكن تحتاج البيتزا لوقت طويل لكي تصير جاهزة نتيجة لطول مدة تخمير البيتزا، لهذا نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الطاسة لا تحتاج لوقت طويل وخلال عشر دقائق تصير جاهزة ولا تحتاج للفرن أو التخمير، ومن الجدير بالذكرأيضا بأن البيترا ترجع للمطبخ الإيطالي ولكن سرعان ما انتقلت لجميع دول العالم، لذا تابعونا من خلال موقعنا هذا ليصلكم كل جديد من الوضفات سهلة التخضير من المطبخ المصري بأقل التكاليف.

مكونات بيتزا الطاسة السريعة

تحتاج وصفة بيتزا الطاسة وهي ما تعرف بإسم بيتزا العشر دقائق لهذه المكونات:

كوبان كاملان دقيق مخبوزات أبيض.

كمية بسيطة من البصل المجفف وهو مكون اختياري.

ملعقة حجمها كبير من البيكنج بودر.

ربع ملعقة حجمها صغير من بودرة الثوم الناعمة.

وملعقة حجمها كبير لبن مجفف مثل نيدو.

رشة بسيطة من السكر.

مقدار مناسب من الماء لعجن المكونات.

ملعقتين حجم كبير صلصة طماطم أو صلصة بيتزا جاهزة.

حبة واحدة فلفل أخضر تقطع حلقات.

ربع كوب زيتون مقطع شرائح.

حبة واحدة طماطم تقطع حلقات.

كوب واحد جبن موتزاريلا.

حبة واحدة فلفل أصفر تقطع حلقات.

يتم تحضير عجينة البيتزا من خلال وضع مكونات البيتزا الجافة ونضيف لها مقدار مناسب من الماء حتى تتماسك المكونات مع بعضها.

يمكن استخدام المضرب اليدوي للتأكد من عجن المقادير جيدًا ويصير قوام العجينة لينًا، ويجب أن تكون العجينة خالية من أي كتل.

نجهز الطاسة التي نرغب في تحضير بيتزا الطاسة بها ونقوم بوضع طبقة رقيقة من الزيت بها ومن ثم وضع العجينة وفردها في الطاسة.

خمس دقائق فقط ونعود للعجينة مرة أخرى ونضع طبقة من الصلصة ومن ثم نوزع الزيتون وباقي الخضروات والجبن الموتزاريلا على الوجه.

تغطى الطاسة على النار خمس أو عشر دقائق حتى تذوب الجبنة وتصير جاهزة.

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