طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي محلات الحاتي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكفتة المشوية، هي نوع من الأطعمة المميزة، والمحببة جداً، لدى الأطفال والكبار، وهي تحضر بلحم بقري مفروم، وبقدونس وبصل، وأحياناً يضاف إليها البطاطس المفرومة فرماً ناعماً، ويتم تشكيلها على هيئة أصابع، وتدخل الفرن، وهي مشهورة جداً في الوطن العربي، حيث تشتهر في المطابخ العربية مثل: المطبخ المصري، والسوري، واللبناني، والفلسطيني، والأردني، والمغربي، والجزائري، والتونسي، وأيضاً المطبخ السعودي، وغيرها من المطابخ العربية، فهي تعتبر من أشهر الأكلات وأسرعها وأسهلها. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المقادير: 1 كيلو لحمة أحمر.

250 جرام دوش “قطعية الدوش”.

2 عدد بصل مبشور ومصفى جيداً من المياه “لا تلقي المياه احتفظي بيها”.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملح.

فلفل اسود.

جوزة الطيب. للتقديم والتزيين: بقدونس.

بصل.

ليمون. طريقة التحضير: يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة مع الدوش. ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتان. ثم نخرجها ونفرمها على الوجه الواسع في المفرمة.

ثم نضيف عليها تفل البصل المصفى من المياه جيداً. والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبيكينج بودر. ويتم التقليب جيداً حتى تتجانس كل المكونات جيداً مع بعضها البعض.

يتم فرمها مرة أخرى في المفرمة على الوجه الأضيق من الوجه الأول. ولو مش متاح يمكن فرمها على نفس الوجه الواسع في المفرمة.

يتم بعد ذلك عجنها أو دعكها مثل العجينة نفضل نعجن فيها حتى يكون لها “عرق” . مثل العجينة تماماً بمعنى أنها تكون “ مفتلة”. ثم بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات لكي “تتشمع” لكي لا تفك على النار.

. مثل العجينة تماماً بمعنى أنها تكون “ ثم بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات لكي لكي لا تفك على النار. بعد ذلك يتم تجهيز الأسياخ. ونشعل الفحم. ونخرج الكفتة من الثلاجة ليتم تشكيلها. أو نشكها على الأسياخ. ونحضر مياه البصل اللي احتفظنا بيها في المقادير. ونبشر عليها حبة واحدة من الطماطم. ونضيف شوية ملح وفلفل أسود. ثم نبلل ايدينا بيها لكي نضعها على الكفتة لكي لا تمسك أو تلزق في ايدينا.

ثم بعد ذلك نضعها على الفحم بعد أن يتم فرشه في الشواية وضبط الحرارة. ويتم التقليب المستمر حتى يتم النضج. ثم نضعها في طبق التقديم الموجود فيه البقدونس والبصل الشرائح. ويتم التزين بشرائح الليمون. الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية، هي نوع من الأطعمة المميزة، والمحببة جداً، لدى الأطفال والكبار، وهي تحضر بلحم بقري مفروم، وبقدونس وبصل، وأحياناً يضاف إليها البطاطس المفرومة فرماً ناعماً، ويتم تشكيلها على هيئة أصابع، وتدخل الفرن، وهي مشهورة جداً في الوطن العربي، حيث تشتهر في المطابخ العربية مثل: المطبخ المصري، والسوري، واللبناني، والفلسطيني، والأردني، والمغربي، والجزائري، والتونسي، وأيضاً المطبخ السعودي، وغيرها من المطابخ العربية، فهي تعتبر من أشهر الأكلات وأسرعها وأسهلها. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المقادير: 1 كيلو لحمة أحمر.

250 جرام دوش “قطعية الدوش”.

2 عدد بصل مبشور ومصفى جيداً من المياه “لا تلقي المياه احتفظي بيها”.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملح.

فلفل اسود.

جوزة الطيب. للتقديم والتزيين: بقدونس.

بصل.

ليمون. طريقة التحضير: يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة مع الدوش. ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتان. ثم نخرجها ونفرمها على الوجه الواسع في المفرمة.

ثم نضيف عليها تفل البصل المصفى من المياه جيداً. والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبيكينج بودر. ويتم التقليب جيداً حتى تتجانس كل المكونات جيداً مع بعضها البعض.

يتم فرمها مرة أخرى في المفرمة على الوجه الأضيق من الوجه الأول. ولو مش متاح يمكن فرمها على نفس الوجه الواسع في المفرمة.

يتم بعد ذلك عجنها أو دعكها مثل العجينة نفضل نعجن فيها حتى يكون لها “عرق” . مثل العجينة تماماً بمعنى أنها تكون “ مفتلة”. ثم بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات لكي “تتشمع” لكي لا تفك على النار.

. مثل العجينة تماماً بمعنى أنها تكون “ ثم بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات لكي لكي لا تفك على النار. بعد ذلك يتم تجهيز الأسياخ. ونشعل الفحم. ونخرج الكفتة من الثلاجة ليتم تشكيلها. أو نشكها على الأسياخ. ونحضر مياه البصل اللي احتفظنا بيها في المقادير. ونبشر عليها حبة واحدة من الطماطم. ونضيف شوية ملح وفلفل أسود. ثم نبلل ايدينا بيها لكي نضعها على الكفتة لكي لا تمسك أو تلزق في ايدينا.

ثم بعد ذلك نضعها على الفحم بعد أن يتم فرشه في الشواية وضبط الحرارة. ويتم التقليب المستمر حتى يتم النضج. ثم نضعها في طبق التقديم الموجود فيه البقدونس والبصل الشرائح. ويتم التزين بشرائح الليمون.

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