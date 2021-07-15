طريقة عمل سوسيس كورن في البيت للرحلات والمصايف والحفلات

السوسيس أو الهوت دوج من الأكلات السريعة والتي يسهل تحضيرها في المنزل، كما توجد طرق عديدة لإعدادها من بينها وصفة اليوم وهي سوسيس كورن، وهي ببساطة عبارة عن هوت دوج موضوع في أسياخ خشبية مغطى بطبقة من العجين ثم يقلى في الزيت، وهي وجبة خفيفة ولذيذة خاصةً عند تناولها على الشاطئ في المصايف، وتقديمها في حفلات أعياد ميلاد الأطفال. مقادير وصفة سوسيس كورن 400 جرام سوسيس (هوت دوج).

كوب من دقيق الذرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

حبة بيض.

كوب من الحليب السائل.

عدد من الأسياخ الخشبية. (أسياخ الشيش طاووق).

زيت غزير مخصص للقلي. طريقة عمل سوسيس كورن احضر أكياس السوسيس أو الهوت دوج الجاهزة من السوبر ماركت.

حدد الكمية المطلوبة واغرس سيخ خشبي في كل قطة هوت دوج بحجمها الطبيعي.

كما يمكن تقطيعها إلى نصفين إذا أردت حجم أصغر لكل سيخ أو حتى قم بشراء حجم صغير من البداية، ستجده متوفر في السوبر ماركت أيضًا.

وفي إناء عميق قم بخلط الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة والملح والسكر والفلفل الأسمر والبيكنج بودر.

ثم أضف إليهم الحليب والبيض حتى تحصل على العجينة السائلة المطلوبة لعمل سوسيس كورن.

امسك أسياخ الهوت دوج واغمس كل قطعة هوت دوج في هذا الخليط وغطها به بالكامل.

اقلي السوسيس المغطى بالعجين في إناء على النار به زيت غزير ساخن.

وعندما يحصل على اللون الذهبي الجميل أخرج قطع سوسيس كورن من الزيت.

وتقدم كما قلنا خاصةً للأطفال في مناسباتهم الخاصة أو في في الرحلات والمصايف. طريقة عمل صوص شيدر سريع وصفة سوسيس كورن يتناسب معها صوص شيدر لمن يحب الصوصات بجانب الأكل.

ولتحضيره سريعًا في إناء على النار اخلط ملعقتين زبدة مع ملعقتين دقيق حتى يتغير لونه.

أضف إليهما كوب من الحليب السائل مع التقليب المستمر.

وعندما يصبح قوام الخليط سميك بعض الشيء يرفع من على النار.

ويتم إضافة كوب أو أكثر من الجبن الشيدر مع التقليب حتى الوصول إلى قوام صوص الشيدر. الوسوم

السوسيس أو الهوت دوج من الأكلات السريعة والتي يسهل تحضيرها في المنزل، كما توجد طرق عديدة لإعدادها من بينها وصفة اليوم وهي سوسيس كورن، وهي ببساطة عبارة عن هوت دوج موضوع في أسياخ خشبية مغطى بطبقة من العجين ثم يقلى في الزيت، وهي وجبة خفيفة ولذيذة خاصةً عند تناولها على الشاطئ في المصايف، وتقديمها في حفلات أعياد ميلاد الأطفال. مقادير وصفة سوسيس كورن 400 جرام سوسيس (هوت دوج).

كوب من دقيق الذرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

حبة بيض.

كوب من الحليب السائل.

عدد من الأسياخ الخشبية. (أسياخ الشيش طاووق).

زيت غزير مخصص للقلي. طريقة عمل سوسيس كورن احضر أكياس السوسيس أو الهوت دوج الجاهزة من السوبر ماركت.

حدد الكمية المطلوبة واغرس سيخ خشبي في كل قطة هوت دوج بحجمها الطبيعي.

كما يمكن تقطيعها إلى نصفين إذا أردت حجم أصغر لكل سيخ أو حتى قم بشراء حجم صغير من البداية، ستجده متوفر في السوبر ماركت أيضًا.

وفي إناء عميق قم بخلط الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة والملح والسكر والفلفل الأسمر والبيكنج بودر.

ثم أضف إليهم الحليب والبيض حتى تحصل على العجينة السائلة المطلوبة لعمل سوسيس كورن.

امسك أسياخ الهوت دوج واغمس كل قطعة هوت دوج في هذا الخليط وغطها به بالكامل.

اقلي السوسيس المغطى بالعجين في إناء على النار به زيت غزير ساخن.

وعندما يحصل على اللون الذهبي الجميل أخرج قطع سوسيس كورن من الزيت.

وتقدم كما قلنا خاصةً للأطفال في مناسباتهم الخاصة أو في في الرحلات والمصايف. طريقة عمل صوص شيدر سريع وصفة سوسيس كورن يتناسب معها صوص شيدر لمن يحب الصوصات بجانب الأكل.

ولتحضيره سريعًا في إناء على النار اخلط ملعقتين زبدة مع ملعقتين دقيق حتى يتغير لونه.

أضف إليهما كوب من الحليب السائل مع التقليب المستمر.

وعندما يصبح قوام الخليط سميك بعض الشيء يرفع من على النار.

ويتم إضافة كوب أو أكثر من الجبن الشيدر مع التقليب حتى الوصول إلى قوام صوص الشيدر.

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