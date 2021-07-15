تكات عمل أصابع البسبوسة المرملة على طريقة الحلواني طعمها حلو جداً وأحلى من الجاهزة

البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي تقدم في بعض المناسبات الخاصةً مثل شهر رمضان الكريم والأعياد، ولكن هذا لا يعني أننا لا يمكننا تحضيرها سوى بتلك المناسبات حيث يمكننا عمل أصابع البسبوسة المرملة في أي وقت بعد التعرف على مكونات الوصفة وطريقة التحضير، وأهم ما يميز تلك الوصفة أنها غير مكلفة تمامًا لا في الوقت أو المجهود أو الشراء.

مكونات أصابع البسبوسة المرملة

لكي نحصل على نفس البسبوسة التي تقدمها أشهر محلات الحلواني يجب التأكد من تجهيز المقادير التالية:

كوبان كاملان سميد ناعم.

نصف ملعقة حجمها صغير من السكر.

كوب واحد دقيق أبيض منخول جيدًا.

ملعقة حجمها كبير من البيكنج بودر.

كوب واحد سمنة مذابة.

مقدار مناسب حسب الحاجة من الحليب السائل.

رشة بسيطة ملح طعام.

خطوات تنفيذ أصابع البسبوسة المرملة

والآن نقدم لكم طريقة عمل أصابع البسبوسة المرملة على طريقة الحلواني:

يتم خلط مقادير أصابع البسبوسة الجافة أولًا ويجب أن تكون متجانسة الخلط في النهاية.

نحضر كوب السمنة الذائبة ونضيفه بشكل تدريجي لقدر المكونات الجافة حتى يصير القوام مثل الرمل.

يضاف الحليب بعد ذلك تدريجيًا للخليط السابق ونستمر في التقليب أثناء ذلك حتى تتكون عجينة مناسبة.

عندما تصبح العجينة جاهزة نشكلها الآن مثل الأصابع وجعلها بحجم متوسط.

نجهز صينية الفرن لنضع بها أصابع البسبوسة المرملة واحدة تلو الأخرى.

عند الانتهاء من رص أصابع البسبوسة كلها نضع الصينية في فرن محمي مسبقًا على حرارة متوسطة.

بعد ربع ساعة نلقي نظرة على البسبوسة إذا اكتسبت اللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن وغمرها في الشربات المعد مسبقًا.

تغطى أصابع البسبوسة المرملة لفترة حتى تهدأ حرارتها وتصبح جاهزة.

تقدم البسبوسة بعد ذلك مع شاي أو قهوة للعائلة والضيوف بالهناء والشفاء.

إن البسبوسة تعد واحدة من أحلى الحلويات الشرقية التي يسهل تحضيرها في البيت بكل سهولة، ولكن قدمنا لكم طريقة جديدة من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني تجعل طعم البسبوسة مثل طعم بسبوسة الحلواني تماماً، لذا عليكم تجربة هذه الطريقة ولن تلتفتوا فيما بعد لشرائها من الخارج.