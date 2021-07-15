دراسة: الحبوب الكاملة مفيدة لضبط الضغط والسكر وانقاص الوزن

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، مقولة صحيحة وإن كان الخبز هو أحد العناصر الأساسية لغذاء مليارات الناس حول العالم، وتعتمد عليه نسبة كبيرة من البشر خاصة الفقراء منهم لسد قوتهم اليومي.

وتحضير الخبز لا يتطلب سوى بعض المكونات البسيطة مثل الطحين والخميرة والماء والملح، فيما تحتاج وصفات أخرى من الخبز لمكونات إضافية مثل الزبدة والسكر والحليب وغيرها من الإضافات حسب نوعية الخبز. إلا أن المتفق عليه في جميع الوصفات، وجود الطحين كمكون أساسي لا غنى عنه لإعداد الخبز.

الطحين هو مادة يومية تستخدم في معظم المنازل في جميع أنحاء البلاد لصنع الخبز وغيرها من المنتجات المخبوزة. ويحتوي مسحوق الطحين الناعم على مجموعة متنوعة من الحبوب على الرغم من أنه دقيق القمح المستخدم بشكل شائع في المنازل. لكن أبحاثاً ودراسات عدة خلصت إلى أن الطحين الأبيض المكرر يحمل العديد من الأضرار الصحية للجسم ويسهم في زيادة الوزن، واقترحت بدائل صحية عنه مثل دقيق الحبوب الكاملة.

ويبدو أن للحبوب الكاملة فوائد جمة على الصحة، إن لجهة خفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم أو لجهة المساعدة على انقاص الوزن بحسب دراسة حديثة أجريت في إحدى الجامعات الأمريكية، ونستعرض تفاصيلها معاً.

فوائد الحبوب الكاملة في خفض ضغط الدم والسكر وانقاص الوزن

نشر موقع "سكاي نيوز عربية" معلومات عن نتائج الدراسة العملية التي توصلت لسبر العديد من الفوائد الصحية للحبوب الكاملة، بما فيها تأثيرها الإيجابي على زيادة الوزن وضغط الدم ونسبة السكر في الدم.

والدراسة التي قام بها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية، خلصت إلى أن تناول الحبوب الكاملة وكافة الأطعمة المصنوعة منها، قد يوفر حماية قصوى من أمراض القلب. مضيفة أن تناول أطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة يسهم في تحسين مستوى ضغط الدم والسكر، ويساعد في التخلص من دهون البطن المزعجة.

تفاصيل الدراسة

بحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "Nutrition" الأمريكية، فقد عمل الباحثون على فحص تأثير تناول الحبوب الكاملة والمكررة مع الوقت، على 5 عوامل خطيرة لها علاقة بأمراض القلب دوت الخليج:

حجم الخصر. ضعط الدم. مستوى السكر في الدم. الدهون الثلاثية. الكوليسترول المفيد.

امتدت الدراسة على مدى 18 عاماً وشملت أكثر من 3000 شخص في الخمسينيات من العمر عند بدء مرحلة تجميع البيانات.

ووفقاً للمؤلف الرئيسي للدراسة والأخصائي في فريق عمل أوبئة الأغذية في وزارة الزراعة الأمريكية، نيكولا ماكيون، فإن النتائج تشير إلى أن تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ضمن نظام غذائي صحي، يؤمن فوائد صحية تتجاوز مجرد المساعدة على خسارة الوزن أو الحفاظ عليه مع التقدم بالسن.

مضيفاً: "تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب الكاملة، يكونون أكثر قدرة في الحفاظ على وزنهم ونسبة السكر في الدم وضغط الدم بمرور الوقت. وقد تساعد إدارة عوامل الخطر هذه مع التقدم بالسن، في الوقاية من أمراض القلب".

ويرجح الباحثون أن الفوائد الكبيرة التي نجنيها من الحبوب الكاملة، يعود لغناها بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، إضافة لمحتواها من المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تسهم بشكل فعال في خفض ضغط الدم المرتفع.

وتشير الإرشادات الغذائية إلى الكمية الموصى بها من الحبوب الكاملة بمعدل 3 حصص يومياً، أي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، ونصف كوب من رقائق الشوفان الملفوفة، أو نصف كوب من الأرز البني في الوجبة الواحدة.