ماهي أضرار الإفراط في تناول الخبز الأبيض

ماهي أضرار الإفراط في تناول الخبز، دوت الخليج مجموعة من الأضرار التي يعود سببها إلى مكونات الخبز وخاصة الخبز الأبيض وهو الخبز المصنوع من حبوب غير كاملة مكررة، والتي تفتقر إلى العناصر الغذائية والمواد المفيدة، بالإضافة إلى أن بضع مكوناته معدلة وراثيًا، وعن أضراره وردت في موقع "ويب طب" وهي:

أضرار الإفراط في تناول الخبز:

الخبز الأبيض خالي من الألياف وبالتالي فإن الإفراط في تناوله يسبب الإمساك والبواسير ويزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون.

الخبز الأبيض مليء بمادة الغلوتين وهي مادة صعبة الهضم وتسبب آلام المعدة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي منها الإسهال والنفخة والغازات.

من أضرار الإفراط في تناول الخبز الأبيض زيادة الدهون الحشوية في الجسم ومنها دهون منطقة البطن.

افتقار الخبز الأبيض إلى الألياف يسهل هضمه وبالتالي يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة، الأمر الذي يساهم في الإصابة بمرض السكري، وبالتالي فإن الخبز الأبيض لا يناسب مرضى السكري.

تناول الخبز الأبيض لا يساعد ف السيطرة على الوزن أو التحكم بالشهية بسبب عدم وجود الألياف الكافية به وهضمه سريعًا، مما يعني أن الإفراط في تناوله يسبب السمنة.

من أضرار الخبز الأبيض وخاصة فيما يتعلق بصحة النساء وجدت دراسة أنه يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية ويسبب الاكتئاب خاصة في مرحلة سن اليأس.

الكربوهيدرات المعالجة غير المفيدة التي يحتوي عليها الخبز يعرف أنها تضر الأسنان وتؤثر سلبيا عليها.

الخبز الأبيض المصنوع من الحبوب غير الكاملة مضر للكبد كونه يزيد من فرص الإصابة بدهون الكبد غير الكحولية.

دراسة عن أضرار الخبز الأبيض:

درس باحثون من جامعة سايمون فريزر الكندية، آثار اتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة.

وتم تصنيف الحبوب في وجبات المشاركين إلى ثلاث مجموعات دوت الخليج الحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض. شملت الحبوب المكررة السلع المصنوعة من الدقيق الأبيض، بما في ذلك الخبز الأبيض والمعكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت والمخبوزات.

وكشف نتائج الدراسة التحليلية أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من سبع حصص من الحبوب المكررة في اليوم كانوا معرضين لخطر الموت المبكر بنسبة 27%. كما وُجد أن هذه المجموعة معرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47%.

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