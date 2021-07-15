أقوي مكون جبار لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة

أقوي مكون جبار لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ، الشعر الطويل الناعم هو حلم جميع السيدات في جميع العالم، فتبحث النساء عن طرق لتطول شعرها فتقوم بشراء العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر، ولكن هذه المنتجات تقوم تلف الشعر وتسبب له العديد من الأضرار، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وذلك من خلال وضع بعض المكونات الطبيعية على شامبو الشعر وسوف نضع لكم هذه الوصفات الطبيعية تابعوا معنا.



توجد العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر وذلك عند إضافتها على الشامبو المناسب للشعر، ومن هذه المكونات الطبيعية ما يلي:

يعمل القرنفل على تعزيز بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر ينمو بشكل تلقائي وسريع.

المكونات

10 حبات من القرنفل.

زجاجة من الشامبو الملائم للشعر.

في البداية يتم طحن حبات القرنفل بشكل ناعم جدًا.

وضع القرنفل المطحون على عبوة الشامبو الجديدة.

قومي برج الشامبو مع القرنفل جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات.

يتم ترك زجاجة الشامبو مع القرنفل في مكان مظلم لمدة 5 أيام.

بعد ذلك يتم إخراج عبوة الشامبو من المكان المظلم واستخدامها بالشكل المعتاد.

يتم استخدام الشامبو مع القرنفل 4 مرات في الأسبوع ولمدة 30 يوم متواصلة، وسوف تلاحظين أن شعرك أصبح أطول مما سبق.

بذور الكتان

تعمل بذور الكتان على تكثيف الشعر بقوة وتؤدي إلى تطويله بشكل ملحوظ، واليكم المكونات والطريقة:

ربع كوب من زيت الزيتون الخام.

شامبو أطفال.

3 ملاعق كبيرة الحجم من بذور الكتان.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.