طريقة عمل كفتة الأزر من غير ما تفك ومتماسكة وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم روعة، تمثل كفتة الأرز أحد أنواع الوجبات السريعة والسهلة في تحضيرها فهي لا تحتاج إلى مجهود أو مكونات كثيرة، ذلك بالإضافة إلى أنها لا تستغرق وقت كبير في التجهيز، كما أن عدد كبير من الأفراد تقبل عليها بشكل مستمر وهى من الأكلات المصرية المعروفة جدا لسهولة تحضيرها ، لذلك سوف نقدم لكم وصفة سهلة بسيطة وسريعة للتحضير كفتة الأزر.

طريقة عمل كفتة الأزر من غير ما تفك ومتماسكة وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم روعة

عمل الكفتة

كفتة الأزر يعشقها الكثير وسوف نوضح مكوناتها وطريقة طهيها في السطور القادمة فتابعونا.

بصلة متوسطة في الحجم ومقطعة إلى شرائح.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة متوسطة الحجم من النعناع الناشف.

كيلو إلا ربع من اللحم الجملي.

كوب أرز مطحون ويمكن استبداله بكوب واحد من دقيق الأرز.

عدد خمسة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة كبيرة الملح.

بقدونس مفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

خلطة كفتة الأزر

بصلة واحدة مفرومة.

لتر عصير من الطماطم.

رشه فلفل اسود وكمون.

زيت.

رشه خفيفه من الملح.

مقادير الصلصة كفتة الأزر

لتحضير الكفتة احضري المفرومة وضعي بها البصل والبقدونس والكزبرة بالإضافة إلى البهارات.

في وعاء آخر افرمي كل من اللحم والأرز ثم اخلطيهم بشكل جيد.

اعملي على تشكيل الكفتة على هيئة أصابع متساوية في الحجم.

ضعي مقدار كبير من الزيت داخل صينية تحمير واتركيه حتى يبدأ في الغليان ثم نبدأ في تحمير أصابع الكفتة.

على جانب آخر اعملي على تحضير الصلصة من خلال وضع البصل والثوم داخل إناء ثم العمل على التقليب إلى أن يأخذ اللون الذهبي.

ابدئي في سكب عصير الطماطم والملح واعملي على التقليب حتى يصبح الخليط متماسك قليلا.

ضعي أصابع الكفتة داخل الصلصة واتركيها على النار لمدة ربع ساعة.

بعد التأكد من تجهيز أصابع الكفتة ضعيها داخل طبق التقديم.

طريقة تحضير كفتة الأزر

يفضل الكثير تناول كفتة الأزر بالصلصلة بجوار الأزر بالشعيرية.