وصفة معجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول مرة بديل الكيراتين، الشعر من أهم عوامل الجمال لدي المرأة لذا تحرص دائماً علي العناية به حتي لا يتعرض لأي من المشاكل والتي تؤثر علي ملامح الوجه.

ولكن يعد الشعر المجعد والخشن من أكثر أنواع الشعر الذي يسبب إزعاج كبير حيث يلزم ترطيب الشعر بصفة مستمرة حتي نحافظ علي مظهره الجذاب.

ولهذا تلجأ العديد من الفتيات إلي صالون التجميل لفرد وتنعيم الشعر بالطرق التقليدية للتخلص من الخصل المموجة والخشنة.

وعلي الرغم من سرعة هذه الطرق في جعل الشعر ناعم كالحرير وبدون أي مشاكل إلا أن له آثار جانبية سيئة علي الشعر فيما بعد.

ولذلك فإن الخلطات والوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للحصول علي شعر ناعم وانسيابي بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة.

وصفة جبارة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن في وقت قياسي بدون كيراتين

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن هو أمر ضروري لأصحاب هذا النوع من الشعر حيث أنه دائماً ما يتعرض للجفاف والتلف.

ولكن ليس الخيار المناسب هو عمل كيراتين أو بروتين للشعر وذلك لتكلفة تلك المواد كما أنها حل مؤقت وسريعاً ما يزول مفعوله.

ولهذا يمكنك الابتعاد عن الطرق الكيميائية واستبدالها بمواد مضمونة وآمنة علي الشعر وتمنحك النتيجة المثالية لشعر ناعم كالحرير.

وصفة النشا وزيت اللوز الحلو لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول استخدام

النشا من المواد الطبيعية الفعالة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حيث يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض.

والتي تساعد علي تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والخشونة بسهولة.

زيت اللوز الحلو يساعد علي التخفيف من تجعد الشعر حيث يوفر له الترطيب اللازم ويزيد من لمعان الشعر.

كما يعمل علي تنعيم الشعر بطريقة طبيعية حيث يحتوي علي أحماض دهنية تجعل الشعر أكثر نعومة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

مكونات وصفة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن

في وعاء عميق يتم مزج المكونات الجافة ثم أضيفي الزيت وجل الألوفيرا.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي قوام كريمي.

توضع الوصفة علي شعر جاف من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر علي شكل طاقية ثم يغطي بكيس بلاستيكي وتترك لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء والشامبو ثم البلسم وتستخدم مرتين أسبوعياً لشعر ناعم ومفرود.

طريقة تحضير وصفة فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وكيفية الاستخدام