طريقة عمل روج الشفايف السائل بكل ألوانه بخطوات سهلة قبل العيد

روج الشفايف السائل ، من أهم مستحضرات التجميل التي تعطي للشفاه لون جميل وجذاب ويحافظ على نعومتها ويحميها من الجفاف، ويوجد منه درجات وألوان كثيرة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، ويتم صناعته من الفازلين أو شمع العسل، ويمكن إضافة بعض الزيوت العطرية له حتى تعطينا رائحة جميلة ومميزة، وهو من المستحضرات التي تصف جمال المرأة ويعزز من أنوثتها، حيث يبرز جمال الشفاه ويجعلها ممتلئة وجميلة، ويرطب ويلمع الشفاه ويزيل الجلد الميتة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف السائل بكل ألوانه قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات روج الشفايف السائل

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الروج في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

قطعة صغيرة من روج الشفاه. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف السائل بكل ألوانه بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة روج فارغة ونضع به قطعة الروج ونقوم بهرسها جيدًا حتى تصبح سائل بون ككلعة.

ثم نضيف عليها زيت جوز الهند ونقلب حتى يصبح باستمرار حتى يصبح لدينا روج سائل وجميل.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، بعد ذلك نقوم باستعمالها يومياً على الشفاه.

طريقة عمل روج الشفايف باللون الأحمر الجذاب

سوف نتعرف على طريقة تحضير الروج السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع بها ملعقة صغيرة من عصير البنجر، ونقطتين من لون الطعام الأحمر ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار حتى يصبح الخليط ساخن، بعد ذلك نرفع الوعاء من على الماء الساخن. ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من الجلاتين ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل، ثم نضع الروج على الشفاه حتى تصبح جميلة.

طريقة عمل مقشر الشفايف الرائع

سوف نتعرف على طريقة تحضير المقشر الرائع لتقشير الشفاه بكل سهولة حتى تصبح ناعمة وهى كما يلي:-