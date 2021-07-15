أيس كريم في 5 دقائق بثلاث مكونات فقط ثلاث نكهات مختلفة بدون ماكينة أو مجهود على الإطلاق، المثلجات هي أكثر ما يشتريها ويعشقها الأطفال في فصل الصيف، وخاصة بسبب إرتفاع درجة الحرارة مؤخراً بشكل ملحوظ، ولكن لا يمكننا معرفة مصدر هذا، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من المنزل والطعم رائع، أيس كريم في 5 دقائق بثلاث مكونات فقط ثلاث نكهات مختلفة بدون ماكينة أو مجهود على الإطلاق.

أيس كريم في 5 دقائق بثلاث مكونات فقط

الأن يمكنك تحضير أيس كريم أفضل المحلات المعروفة، من المنزل وإرضاء أطفالك بما يعشقونه، وذلك خلال خمس دقائق وبإستخدام ثلاثة مكونات فقط.

أيس كريم الفراولة

تتكون وصفة أيس كريم الفراولة من ثلاثة عناصر فقط وهم :

2 كوب فراولة مجمدة

ربع كوب من الزبادي

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض ( يمكن إستبداله بالسكر )

تحضير أيس كريم الفراولة

يتم وضع الفراولة المُجمدة في الخلاط الكهربائي، ثم إضافة الزبادي وعسل النحل، يتم في البداية الضرب ضرب متقطع كما يمكنك إستبدالها بالكبة الكهربائية، يتم الخفق مدة خمس دقائق لتحضير لأسهل أيس كريم فراولة، وذلك بإستخدام 3 مكونات فقط، ثم وضع الخليط في عبوة مُحكمة الغلق ووضعها في الفريزر أو المبرد لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

أيس كريم المانجو

تتكون وصفة أيس كريم المانجو من ثلاثة عناصر فقط وهم :

2 كوب من المانجو المُجمدة

3 ملاعق من السكر أو العسل الأبيض

ربع كوب من الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون للإحتفاظ باللون

تحضير أيس كريم المانجو

يتم وضع المانجو المُجمدة في الخلاط الكهربائي، ثم إضافة الزبادي وعسل النحل، يتم في البداية الضرب ضرب متقطع كما يمكنك إستبدالها بالكبة الكهربائية، يتم الخفق مدة خمس دقائق لتحضير لأسهل أيس كريم مانجو، وذلك بإستخدام 3 مكونات فقط، ثم وضع الخليط في عبوة مُحكمة الغلق ووضعها في الفريزر أو المبرد لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

أيس كريم الشوكولاتة

تتكون وصفة أيس كريم الشوكولاته من ثلاثة عناصر فقط وهم :

1 كوب من الكريم شانتيه البودر

نصف كوب من الماء المُثلج

ربع كوب من النوتيلا أو الجاناش

تحضير أيس كريم الشوكولاته

يتم وضع في الكريم شانتيه البودر الخلاط الكهربائي، ثم إضافة الماء المُثلج ويتم الخفق جيداً،كما يمكنك إستبدالها بالكبة الكهربائية، ثم يتم إضافة الجناش أو النوتيلا، ويتم الخفق مدة خمس دقائق لتحضير لأسهل أيس كريم الشوكولاته، وذلك بإستخدام 3 مكونات فقط، ثم وضع الخليط في عبوة مُحكمة الغلق ووضعها في الفريزر أو المبرد لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويمكنك تحضير الجاناش في المنزل عن طريق وضع نصف كوب من الكريمة السائلة، على النار وفور الغليان يتم نزعها، وإضافة نصف كوب من الشوكولاته الخام حتى تمام ذوبان الشوكولاته، ثم يتم وضعها في الثلاجة حتى التماسك التام.