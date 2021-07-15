طريقة عمل المعمول الهش اللذيذ للعيد بطعم روعة ومختلف

يعد المعمول الهش ، من الحلويات اللذيذة والهشة، التي تتميز بمذاق خاص يحتوي علي نكهة مميزة، وهو من الحلويات التي يتم حشوها بالتمر أو العجوة وهي عبارة عن معجون التمر يتم حشوها داخل عجينة المعمول وتشكيله إلي أشكال حسب الرغبة، ويعد تقديم المعمول مشهور جداً في البلاد العربية ويكثر تقديمه في الأعياد والمناسبات العائلية، وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك تبحث كثير من الأمهات والسيدات عن طرق عمل الحلويات وتقديمها للأسرة وتبادلها مع الاهل والجيران، فهي من العادات المصرية الجميلة، ولقد اخترنا لكم اليوم طريقة بسيطة جداً لعمل المعمول الهش بالمنزل سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال.

مكونات عمل المعمول الهش بالمنزل

تعد مكونات المعمول من أبسط ما يكون وهي بسيطة ومتوفرة في المنزل وهي كما يلي:-

كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملعقة حليب بودر.

ربع كوب من الزيت.

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو معجون التمر (عجوة).

طريقة التحضير

بكل سهولة يمكننا إعداد المعمول الهش الطري داخل المنزل وبخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-

نستخدم العجان الكهربائي لخلط كلاً من الزبدة والسكر البودرة، حتي يصبح الخليط كريمي. ثم يضاف إلي الخليط بيضة وملعقة من الفانيليا و،نستمر في الخلط حتي تختفي البيضة تماماً. نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت إلي المكونات السابقة ونخلط المكونات مرة أخري، حتي تتجانس تماماً. ثم نستخدم وعاء منفصل لخلط كلاً من الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر والحليب البودر مع بعضهم البعض. ثم يضاف خليط الدقيق إلي خليط الزبدة ونعجن المكونات، حتي تتكون لدينا عجينة لينة وطرية في نفس الوقت. تشكل العجينة إلي كرات صغيرة ويتم حشوها بالعجوة، يفضل استخدام القوالب المخصصة لعمل المعمول لتعطي شكل مميز وجميل. ترص الأشكال في صينية الفرن المدهونة بمسحة خفيفة من الزيت. ثم تخبز في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200، حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً. تقدم بالهنا والشفا مع الشاي أو الحليب.

ملاحظات هامة

هناك بعض الملاحظات يجب الأخذ بها عند تحضير المعمول بالمنزل وهي كما يلي:-

كمية الدقيق تتوقف علي حسب نوع الدقيق المستخدم، فهي قابلة للزيادة أو النقصان.

يفضل عدم عجن العجينة كثيراً، فبمجرد أن تتشكل العجينة نتوقف عن العجن تماماً ونبدأ بتشكيلها.