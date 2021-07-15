الكريم كراميل حلو الصيف الأشهر والأخف والألذ على الإطلاق وثلاثة أسرار لنجاحه

يعد الكريم كراميل من أشهر الحلويات الصيفية التي نتناولها بصفة مستمرة خلال فصل الصيف لأنه من الحلويات الباردة التي تتميز بطعمها الجذاب، غير أنه مفيد جدا فهو يعمل على زيادة نشاط الجسم وتجديد السكر في الدم، وملئ بالبروتينات والكربوهيدرات والصوديوم والكالسيوم والدهون، فهو من أخف أنواع الحلويات على المعدة فنلاحظ أن كتير من الأمهات يعتبرونه كوجبة أساسية للأطفال الصغار بداية من الشهر السادس، لذا سوف نتعرف على مكوناته وطريقة عمله بالتفصيل.

مكونات عمل الكريم كراميل بالمنزل:

العديد من ربات البيوت يفضلون تحضير الكريم كراميل بالمنزل وعدم شرائه جاهز لأنه ينتج عنه طعم مميز وجذاب، ولكي نقوم بتحضير الكريم كراميل في المنزل كل ما نحتاجه أربعة مكونات فقط ألا وهم:

كوبين من الحليب السائل.

نجهز ملعقة صغيره من الفانيليا، وكوب صغير واحد من السكر.

نقوم بشراء ستة بيضات.

كيفية تجهيز الكريم كراميل بالمنزل:

لكى نقوم بتحضير الكراميل يجب علينا إتباع الآتي:

نجهز مقلاة ويفضل أن تكون تيفال، ونضع فيها ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الماء خوفا من أن يحترق السكر ونتركه لحين حصوله على اللون الأسود. نسكبه فى الإناء المناسب ونتركه جانبا يبرد. نقوم بتدفئة اللبن قليلا لكى نحصل على افضل طعم للكريم كراميل ولا أحلى. نجهز إناء ونضع فيه البيض مع ربع كوب من السكر، ونقلبهم جيدا بإستخدام المضرب اليدوى أو الكهربائي. نقوم بوضع الفانيليا والحليب الدافئ، ونقلب جميع المكونات لحين الحصول على خليط متجانس نهائيا. نصفي الخليط عن طريق إستعمال مصفاة للقضاء على الرغوه نهائيا. نضع الخليط في الفرن ونتركه لمدة أربعون دقيقة أو أكثر بقليل لحين تجمد الخليط. نطفئ الفرن ونتركه يبرد ونزينه بإستخدام مربى الفراولة أو العسل الأبيض على حسب المتوفر لديكى، مع مراعاة وضع فوق الأطراف أى فاكهة متوفرة سواء كانت فراولة أو موز. ندخل الخليط الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة ثم نتناوله باردا.

الكريم كراميل يحتوي بالتاكيد على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم وخاصة الأطفال لزيادة النمو وتقوية العظام لإحتوائه على البيض واللبن الغني بالكالسيوم.