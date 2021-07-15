صبغ حواجب ورسمها بالحنة بلون بني دائم ثابت تعرفي على الطريقة

صبغ حواجب بلون دائم بالحناء، صبغ شعر حواجب بكافة أنواعه وألوانها من أكثر أنواع صبغات الشعر الشائعة، وأن لونها لا يتغير مع مرور الوقت ويمكن أن تحصل كل فتاة وسيدة على صبغة حاجب بالحنة تدوم طويلا وكل سيدة تقوم بالاعتناء بنفسها على طريقتها الخاصة عن طريق استخدام صبغة حواجب التي تغير لون شعر حاجب وتعددت وسائل صبغ حواجب وتغيرها وتطورت مع مرور الوقت، فمنها ما هو دائم ومنها شبة دائم، ينصح خبراء تجميل باستخدام صبغة الحاجب بمواد طبيعية ثابتة مثل الحناء، فهي من وصفات طبيعية التي لا يترتب على استعمالها آثار جانبية وأضرار جسيمة من صبغ أماكن في جسم، وتتميز بأنها أقل ضرر أو لا يوجد بها ضرر مثل التي تسببه صبغات كيميائية المتعارف عليها، وتقوي الحاجبين بعد الصبغ وتمنع من تساقطه، ويوجد عدد من وصفات والخلطات وتركيبات التي تجعل الحنة من مواد صبغ الحواجب وتجعلها ثابته مثل الصبغ تماما وتحفز نمو شعر الحاجب أيضا، وتكون مصبوغة بشكل دائم مظهر جميل ورائع.

صبغ حواجب بلون بني دائم ثابت

لكل من لا تحبذ استخدام صبغات حواجب الكيميائية المؤقتة يمكنها إعتماد صبغة طبيعية تستمر لفترة طويلة حيث توجد تلك الصبغة في متاجر فيمكن عمل خلطات طبيعية صبغ حواجب تدوم لمدة 6 أسابيع على عكس صبغة مؤقتة التي توضع بشكل يومي، وأن مكياج طريقة مؤقتة للحصول على لون مختلف على عكس صبغة والمكياج يختفي بعد غسيل الوجه.

صبغ حواجب بالصبغات نباتية

تكون عن طريق أوراق الحناء أو ازهار الحنة، وتنتشر تلك الطريقة في كل من دول عربية والخليجية، كما أكد خبراء تجميل بأن الحنة لا يوجد منها ضرر وآمنة جدا على صحة الإنسان، فيمكن الحناء أن تغير لون الحاجب من اللون الأسود إلى اللون الأحمر، عن طريق استخدام أنواع كثيرة من الحناء متوفرة بالأسواق حناء العجمي أو الحناء البغدادية، أو الحناء الشامية، كما يوجد حنة مصرية متميزة بلون ورائحة عطرية.

لرسم حواجب بالحناء تعد من أفضل خيارات رسم وملء فراغات الحاجب وتكون بنتيجة سريعة وتكلفتها أيضا أقل بكثير من رسم حواجب بالصبغات أو وشم حواجب.