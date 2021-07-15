أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر زي الجاهز

أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر والتي تبحث عنها السيدات بكثرة وخاصة مع دخول أيام عيد الأضحى علينا، وبالتالي يبدؤون بتجهيزات العيد والتي يكون من أهمها تحضير المعمول والكحك والبسكويت، فالمعمول يعد واحد من الحلويات الخاصة بالأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، يكثر عمل المعمول فى مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا وغيرهم من الدول العربية فهو من أهم مراسم الاحتفال، ونجد أن المعمول يرتبط ارتباط وثيق مع عيد الأضحى بشكل كبير، ونحن الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة وبالتالي يبدأ التجهيز والتحضير لعمل معمول التمر السعودي الفاخر لاستقبال عيد الأضحى مع إرسال رسائل تهنئة عيد الأضحى لجميع محبيك. أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر مكونات تكفى لعمل كيلو من المعمول، وإذا كنت تريد كمية أكبر يمكنك مضاعفة المكونات: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح طعام ناعم.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ربع كوب من السمنة بدرجة حرارة المطبخ.

بيضة واحدة.

ملعقة فانيليا. مكونات الحشو: عجينة التمر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

شكر بودر للتزيين. خطوات تحضير معمول التمر السعودي الفاخر فى العجانة الكهربائية أو طبق مخصص للعجن أضيفي كافة المكونات الجافة واخفقيهم سوياً.

ثم أضيفي إليهم بشكل تدريجي الزبدة ويليها السمن حتى يصبح لديكي خليط شبه متجانس.

أضيفي إليهم حبة البيض والفانليا واستمري فى العجن حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.

فى طبق أخر اخلطي القرفة المطحونة مع معجون التمر وابدئي بعمل كرات صغيرة منهم.

وعلى الناحية الأخرة قومي بعمل كرات صغيرة الحجم من العجين واحدثي بها فجوة وضعي داخلها حشو التمر، ثم اغلقيها مرة أخري.

ثم ضعي العجين في قالب التشكيل ويرص على صاج الخبز.

كرري هذه الخطوات حتى تنتهى من كمية العجين الموجودة لديكي.

ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 وضعي المعمول واتركيه لمدة 20 دقيقة.

لا تحركي المعمول من الصينية حتى يهدأ لكى لا ينكسر.

أحتفظي به فى عبوة محكمة الغلق مع رش السكر البودرة عليه. خطوات تحضير معمول التمر السعودي الفاخر الوسوم

أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر والتي تبحث عنها السيدات بكثرة وخاصة مع دخول أيام عيد الأضحى علينا، وبالتالي يبدؤون بتجهيزات العيد والتي يكون من أهمها تحضير المعمول والكحك والبسكويت، فالمعمول يعد واحد من الحلويات الخاصة بالأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، يكثر عمل المعمول فى مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا وغيرهم من الدول العربية فهو من أهم مراسم الاحتفال، ونجد أن المعمول يرتبط ارتباط وثيق مع عيد الأضحى بشكل كبير، ونحن الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة وبالتالي يبدأ التجهيز والتحضير لعمل معمول التمر السعودي الفاخر لاستقبال عيد الأضحى مع إرسال رسائل تهنئة عيد الأضحى لجميع محبيك. أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر مكونات تكفى لعمل كيلو من المعمول، وإذا كنت تريد كمية أكبر يمكنك مضاعفة المكونات: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح طعام ناعم.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ربع كوب من السمنة بدرجة حرارة المطبخ.

بيضة واحدة.

ملعقة فانيليا. مكونات الحشو: عجينة التمر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

شكر بودر للتزيين. خطوات تحضير معمول التمر السعودي الفاخر فى العجانة الكهربائية أو طبق مخصص للعجن أضيفي كافة المكونات الجافة واخفقيهم سوياً.

ثم أضيفي إليهم بشكل تدريجي الزبدة ويليها السمن حتى يصبح لديكي خليط شبه متجانس.

أضيفي إليهم حبة البيض والفانليا واستمري فى العجن حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.

فى طبق أخر اخلطي القرفة المطحونة مع معجون التمر وابدئي بعمل كرات صغيرة منهم.

وعلى الناحية الأخرة قومي بعمل كرات صغيرة الحجم من العجين واحدثي بها فجوة وضعي داخلها حشو التمر، ثم اغلقيها مرة أخري.

ثم ضعي العجين في قالب التشكيل ويرص على صاج الخبز.

كرري هذه الخطوات حتى تنتهى من كمية العجين الموجودة لديكي.

ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 وضعي المعمول واتركيه لمدة 20 دقيقة.

لا تحركي المعمول من الصينية حتى يهدأ لكى لا ينكسر.

أحتفظي به فى عبوة محكمة الغلق مع رش السكر البودرة عليه. خطوات تحضير معمول التمر السعودي الفاخر

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