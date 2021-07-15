ألذ ارز بسمتي أصفر بمنتهى السهولة في 21 دقيقة فقط

يعتبر الأرز البسمتي من الأطباق التي نتناولها من حين إلى آخر ولكنه انتشر مؤخرا وأصبح من أشهر أنواع أطباق الأرز التي نقوم باستعمالها، نظرا لأنه يعتبر أخف بكثير على المعدة من الأرز العادي لأنه لا يحتوي على كميات كبيرة من النشا مثل الأرز العادي، فكثير من الأشخاص يفضلون تناوله لما له من طعم جذاب جعله من الأطباق التي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة ألا وهو كيفية تجهيز أرز بسمتي أصفر.

مكونات عمل أرز بسمتي أصفر:

يعد تحضير أرز بسمتي أصفر من أبسط الأشياء التي نقوم بتحضيرها في المنزل وينتج عنه طعم ولا أروع، ولكي نقوم بتحضير أرز بسمتي أصفر نحتاج إلى:

كوبين من الماء.

ثلاث فصوص من القرنفل.

كمية بسيطة من البهار المشكل، مع عودين من القرفة.

نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع ملعقة صغيرة من الماجي البودر، وكمية من الملح على حسب الرغبة.

نحتاج إلى رشة بسيطة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الكاري، مع ملعقة كبيرة من الكركم.

نقوم بشراء كوب من أرز بسمتي من النوع الممتاز.

كيفية تجهيز أرز بسمتي أصفر فى المنزل:

لكى نقوم بتجهيز أرز بسمتى أصفر بطعم أكثر من رائع كل ما نفعله إتباع الآتي: