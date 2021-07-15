مكون سحري لتلميع الخشب وأثاث المنزل وطريقة إزالة خدوش الخشب تماماً، دائماً ما يتسبب مظهر خدوش الخشب في مظهر غير لائق لكل من يراه، وتحرص كل السيدات خاصة مع دخول العيد وزيارات الأهل والأصدقاء على ظهور أثاث منزلها بشكل لامع وجديد. لذا نقدم لك اليوم حلول منزلية رائعة لإصلاح الخشب المتضرر من الخدوش والطلاء الذي يزول بسرعة، حيل لا يمكنك تخيلها تستطيع من خلالها حل تلك المشكلة، وتنظيف وتلميع الخشب والأثاث خلال دقيقة واحدة فقط دون صباغة ودون مجهود يذكر.

مكون سحري لتلميع الخشب وأثاث المنزل

تعتمد الكثير من السيدات بين الحين والأخر على إرسال أثاث المنزل بالكامل إلى الشخص المُختص لطلاء الخشب، ولكن تكمن المشكلة في أن تلك العملية مرهقة ومُكلفة جداً. واليوم نقدم لكم أسهل طريقة للتخلص من الخدوش وتحضير صباغة بسيطة جداً لأثاث المنزل. تتكون وصفة تنظيف وتلميع الخشب من عبوتين صغيرتين من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه، حيث يتم إضافة ما يعادل ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان وملعقة صغيرة من الماء، ثم يتم الدمج جيداً بينهم حتى يتم التخلص من الحبيبات و زيادة كثافة الخليط.

يتم إستخدام هذا الخليط لعلاج تلك المشكلة في جميع أنواع الخشب، حيث يمنح أثاث منزلك المصنوع من الخشب تلميع رائع مع إزالة الخدوش الطفيفة نهائياً. حيث يتم إستخدام قطعة قماشية ووضعها داخل المزيج، ثم تمريرها على شكل حركة دائرية على المكان المُتضرر من الخشب، وسنلاحظ لمعان الخشب وعلاج الخدوش الطفيفة على الفور، ولكي تتمكن من علاج الخدوش العميقة يتم إتباع الوصفة القادمة، وهي من الحيل الرائعة التي يمكنك من خلالها حل مشكلة الخدوش العميقة خلال دقائق معدودة.

تلميع الأثاث من منزلك دون صباغة

ولكي تتخلص من الخدوش العميقة المتراكمة في الخشب، يتم إستخدام قلم للكتابة بنفس لون الخشب، وبعد وضعه في المكان المتضرر يتم إستخدام قطعه صغيره من الإسفنج، وذلك حتى يتم توزيعها بشكل جيد بحيث لا تظهر بشكل غير متناسق، وتلك تُعتبر حيلة رائعة وغير مُكلفة للتخلص نهائياً من خدوش الخشب العميقة، مع توفير للمجهود والأموال التي يتم استخدامها عند الاستعانة بشخص للطلاء، أو إستخدام أدوات الطلاء المعروفة وطلائها بنفسك في المنزل.