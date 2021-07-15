أكلات للغداء مصرية سهلة وسريعة بمكونات ولا أوفر

تلجأ العديد من الأمهات إلى تحضير أكلات للغداء مصرية سهلة وسريعة للغداء وذلك لأنها تشعر بالمشقة الكبيرة عند تحضير وجبات صعبة لمدة 7 أيام في الأسبوع، خاصة إذا كانت المرأة عاملة ولديها بيت وأسرة، فنجدها دائمًا ما تبحث عن وجبات تحتوي على كافة المغذيات المفيدة لأسرتها وفي الوقت نفسه تكون طريقة تجهيزها سهلة وسريعة، وهذا ما سنقدمه في هذا المقال.

إليك بعض الأطعمة المصرية الشهيرة التي يمكن تحضيرها بسهولة:

ستحتاجين لتحضير 2 كوب من الأرز وربع كوب من الزيت و2 بصلة كبيرة مقطعة على شكل دائرة، و2 كوب من المكرونة المسلوقة. هرس فصين ثوم وتجهيز كوب عدس وملعقة كمون صغيرة و2 ملعقة من الملح وملعقة قرفة ناعمة صغيرة، و4 أكواب ونصف ماء. نغسل الأرز ونقوم بتصفيته، وفي قدر كبير نسخن الزيت ونقوم بقلي البصل به. نضيف ماء للبصل وبعد أن يغلي، نضيف العدس والثوم والكمون والقرفة، ونغطي القدر ونتركه على شعلة هادئة حتى ينضج العدس. نضيف الملح ثم الأرز ونقلب بشكل جيد على نار هادئة ونضيف بعض الماء. نغطي القدر ونتركه حتى ينضج الأرز بشكل كامل، نضع بعد ذلك الكشري في طبق ونضع فوقه المكرونة ثم البصل المقلي، ونقدم بجانبه صلصة الطماطم.

نحضر نصف كيلو من اللحم المفروم و5 أرغفة من الخبز البلدي، وبعض من الملح والفلفل و2 من ورق اللوري و2 حبهان ورشة من القرفة وجوزة الطيب، و2 ثمرة طماطم وفلفل حار وفلفل أخضر وبصل وكزبرة خضراء. تُقطع كافة الخضروات إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء عميق، ثم نضع اللحم المفروم وبقية التوابل. نخلط المكونات معًا، وندهن صينية بالزيت، ونضع مزيج اللحم المفروم في رغيف خبز، ونقوم بفرد اللحم بالداخل. نضع الخبز في الصينية، ثم نضعها في الفرن، ونتابع الخبز واللحم حتى ينضجا، ونقوم بتقلبيهم على الجانبين.

الكشري المصريساندوتشات الحواوشي

يوجد الكثير من الـ أكلات للغداء مصرية سهلة وسريعة للغداء ، وأيضًا اقتصادية لا تحتاج دجاج أو لحم، ومنها:

تحضير كيلو فول مدشوش ومنقوع لمدة 12 ساعة مع 2 حزمة من الكزبرة والشبت والبقدونس وتقطيع بصلتين و10 فص ثوم وملعقتين من الملح.

للبصل المحمر يجب تجهيز رشة ملح ورشة كمون، وبصلتين مبشورتين ورشة دقيق وملعقتين ثوم مفروم وثلاث ملاعق من الكزبرة الجافة.

نصفي الفول ونضعه على النار ونضيف الكمية المناسبة لسلقه ونضع ربع كمون والثوم والبصل المقطع.

نضيف الشبت والكزبرة والبقدونس والملح على الفول.

نخلط الدقيق والملح مع البصل المبشور ونقوم بتحميره في الزيت ونتركه.

نقلب الثوم المفروم والكمون والكزبرة الجافة في الزيت، ثم نضيفهم على البصارة ونقوم بمزجهم في الخلاط، ونضع البصل المحمر على الوجبة في النهاية.

نقوم بتحضير ثلاث ملاعق من صلصلة الطماطم وكوب من عصير الطماطم وكسبرة و10 بيضات، وملح وفلفل أسود.

نحضر فلفل أخضر وبصل مقطع، والكمون والبابريكا والشطة والزيت.

نضع زيت الذرة في صينية، وبعد أن يسخن نضع البصل والفلفل ورشة من الملح والفلفل الأسود.

ونضع عصير الطماطم ونتركه ليغلي ونضيف صلصة الطماطم، ونتركها لـ 5 دقائق.

نضع قطع الكسبرة الصغيرة على الخليط ونمزجه، ثم نضع البيض المخفوق ونقوم بالتقليب جيدًا.

أيضا نضع الخليط في الفرن لـ 5 دقائق ونخرجها ونقدمها مع الخبز.

البصارةالعجة المصريةمسقعة الباذنجان

عند تحضير أكلات للغداء مصرية سهلة وسريعة للغداء مثل المسقعة نقوم بتقشير الباذنجان ونقطعه لقطع سميكة ونضع عليه القليل من الملح ونتركه، ونقطع الطماطم إلى قطع كبيرة والبصل إلى شرائح صغيرة، ونضع بعض الزيت في المقلاة، ونقوم بتحمير الباذنجان.

بعد ذلك نضع زيت في إناء آخر ونضع البصل والملح ونقوم بتحمير البصل، ثم نضيف بعض من الحمص، ونضع الباذنجان في المقلاة ونضع له البصل والطماطم والحمص وملح وبهارات ونغطي المقلاة، ونترك الخليط حتى ينضج.

فاهيتا فراخ

عند تحضير وجبة فاهيتا الدجاج ستحتاج إلى تتبيل نصف كيلو من البانيه لمدة يوم، فسنقوم بوضعه في طبق ونضع عليه التوابل مثل الفلفل والملح والشطة والثوم والكمون، ونمزجهم جيدًا.

بعد مرور يوم نخرج البانيه ونضعه على النار مع بعض من الزيت ونقوم بتشويح الدجاج، وبعد تحميرها نضع مقدار من الماء لكي تنضج، ونضع البصل المفروم والفلفل الأحمر والأخضر، ونترك الخليط حتى ينضج وحتى ملاحظة أن الخضروات قد ذبلت.

هناك العديد من الأكلات المصرية الاقتصادية المتاحة للغداء، ومنها:

شوربة العدس التي يمكن تقديمها مع الخبز المحمص.

الملوخية التي يمكن أن تحضر مع مرقة من وجبة سابقة وتقديمها بجانب الخبز.

يمكن أيضًا تجهيز وجبة القرنبيط المقلي مع البيض والبقسماط، ومع الوجبة يقدم الخبز.

وجبة كفتة البطاطس التي تحضر مع الدقيق والبقسماط والبيض، وقد تشبه البروست.

تحضير وجبة الجلاش المحشي بالخضروات وأنواع الجبن المختلفة.

المكرونة إسباجيتي بولونيز المحشية باللحم المفروم والبطاطس المحمرة.

المكرونة بالخضروات والصلصة.

في الختام يمكن تحضير أكلات للغداء مصرية سهلة وسريعة للغداء بكافة المكونات المتوفرة لدينا، فلن تجد أي أم بعد ذلك أي مشكلة في تحضير وجبات عديدة طوال الأسبوع تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بجانب أنها سهلة وسريعة.