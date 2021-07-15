خلطات ماء الورد للبشرة هترجع بشرتك زي الأطفال ناعمة وصافية أقوى خلطات قبل العيد

خلطات ماء الورد للبشرة هترجع بشرتك زي الأطفال ناعمة وصافية أقوى خلطات للبشرة قبل العيد، يعد ماء الورد من المواد الطبيعية التي تعمل على تنقية وصفاء البشرة وتساعد على تجديد الخلايا وماء الورد يدخل ضمن الكثير من مستحضرات التجميل نظرًا لأهميته الكبيرة في تحسين البشرة وعلاج الكثير من مشاكل البشرة والوجه كالالتهابات وغيرها حيث إنه مهدأ قوي للبشرة كما له دور كبير جدًا في محاربة علامات التقدم في العمر حيث يحفز الكولاجين الطبيعي في الوجه والذي له دور في شد البشرة وجعلها أصغر مما تبدو عليه كما أن ماء الورد رهيب في تنقية وتفتيح البشرة وآمن جدًا على البشرة الحساسة.7

خلطات ماء الورد للبشرة

نقدم لك سيدتي الجميلة أفضل خلطات ماء الورد للبشرة العادية والمختلطة والحساسة حتى تتمتعي بوجه صافي ومشرق وذو لون موحد قبل العيد بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة سوف تحصلين على بياض للبشرة ملحوظ.

خلطة ماء الورد والنشا

تعد تلك الوصفة من الوصفات الفعالة والمجربة والتي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد حول الفم والعين ومنطقة الجبهة كما أنها ممتازة في التفتيح الفوري للوجه وسوف نحتاج للوصفة المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

نقوم أولاً بغسل الوجه والتخلص من أي شوائب ونجففه بلطف. بعد ذلك نقوم بخلط النشا مع ماء الورد حتى يصبح كالكريم. نفرد الماسك على الوجه وننتظر حتى يجف تمامًا. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وبعد ذلك بالماء البارد. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة ماسك النشا وماء الوردماسك ماء الورد والخميرة

إن ذلك الماسك يعمل على شد البشرة ونفخ الخدود وتفتيح البشرة وجعلها مشرقة وصافية ويجب الالتزام على الخطوات وطريقة الاستخدام للحصول على أفضل النتائج وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

نقوم بمزج المكونات التي لدينا معًا. نضع القناع على الوجه ولكن يجب الابتعاد عن منطقة حول العين. ننتظر لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد. نكرر الماسك 3 مرات في الأسبوع.

خلطات ماء الورد والخميرة