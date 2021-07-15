افضل تمارين التخسيس في المنزل بدون الذهاب للجيم

تمارين التخسيس في المنزل هي الأساس في الحصول على جسم رياضي متناسق فإن كنت تعاني من زيادة الدهون في الجسم أو تريد تقليل الوزن فيمكنك أن تتبع نظام تمارين تخسيس في المنزل، حيث يوجد تمارين لكل المناطق في الجسم للتخلص من الوزن الزائد فيمكنك أن تختار التمارين المناسبة لك وتقوم بها في المنزل بكل سهولة وبدون الحاجة للأجهزة.21

تمرين التخلص من الدهون الزائدة في الأرداف قومي باتخاذ وضعية الوقوف وتكون الأقدام بجانب بعضها البعض. استخدمي الأوزان المناسبة لك في البداية وارفعيها في مستوى الكتف. خذي خطوة للخلف وتكون الركبة على الأرض وبدلي بين القدمين. التمرين يتم تكراره 10 مرات في المجموعة الواحدة.

التمرين الأول

اجلسي وتكون قدم واحدة فقط إلى الأمام والقدم الثانية للخلف. قفي وتكون يديك على الأرض ثم ارفعي القدم الخلفية بقدر المستطاع. يجب أن يكون الضغط على الظهر وليس على الركبة الأمامية وتأكدي من ذلك. التمرين يستغرق 15 ثانية. ضعي رجلك على الأرض لمدة 10 ثواني ثم كرري التمرين. التمرين يكون 10 مرات لكل قدم.

التمرين الثاني

قفي بمساعدة الأوزان المناسبة وتكون في مستوى الكتف. اثني الركبة اليمنى خلف القدم اليسرى واثني القدم اليسرى بمقدار 90 درجة. عودي لوضع الوقوف مرة أخرى. التمرين يكرر 10 مرات وبدلي بي القدمين.

التمرين الأول في تمارين التخسيس في المنزل

استلقي على الظهر وتكون الساقين والركبتين مربوطتين معا وارفعي نفسك وتكون القدمين مثبتتين على الأرض وارفعي الركب. عند رفع الركبتين استقري على ذلك عشر ثواني ثم قومي بدمج الركبتين معا وكرري ذلك خمس مرات. عودي للوضع الأول وارتاحي قليلا. التمرين يتم تكراره خمس مرات أخرى بعد الاستراحة.

التمرين الثاني: تمرين صعود السلم

يعتبر من تمارين التخسيس في المنزل التي تؤثر بالإيجاب بشكل سريع في حرق الدهون فعن طريق الانتظام على صعود السلم ونزوله 8 مرات يوميا يمكنك أن تحسني اللياقة البدنية وتقوي عضلات الجسم والعظام والحد من الإصابة بالأمراض القلبية.

التمرين الأول: تمارين الدراجة

يعتبر تمرين الدراجة من التمارين الضرورية حيث أنه يساعد في التخلص من السيلوليت.

يمكنك التخلص من الترهلات في الأرجل والذراعين عندما تقومين بتحريك الذراعين.

التمرين يكون عبر استخدام الدراجة الثابتة أو يمكنك أن تستلقي على الظهر وتبدأي بالتبديل مثلما تقومي على العجلة وسوف تحصلي على نفس النتيجة.

التمرين الثاني: تمرين نط الحبل

نط الحبل من التمارين المفضلة لدى البنات حيث أنه من تمارين التخسيس في المنزل ويعتبر نوع من أنواع التسلية والرياضة في نفس الوقت فيمكنك أن تستغلي ذلك لخسارة الوزن.

ويعتبر نوع من أنواع التسلية في نفس الوقت فيمكنك أن تستغلي ذلك لخسارة الوزن. تمرين نط الحبل يساعد على تحريك عضلات الجسم كاملة مما يعمل على تقويته وحرق الدهون بشكل كبير.

التمرين يكون مرتين في اليوم وكل مرة لا يقل عن 20 عدة ويمكنك أن تخصصي حبل لذلك أو تقومي بشراء الحبل المخصص لتمرين نط الحبل من المتاجر الرياضية.

التمرين الأول: تمرين رفع الأوزان

يعمل تمرين رفع الأوزان على فقدان الوزن بشكل كبير كما أنه يساعد الجسم في بناء العضلات ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، فعن طريق رفع الأوزان 11 دقيقة فقط لمدة ثلاث مرات في الأسبوع يمكنك أن تحرق 125 سعرة حرارية في اليوم.

التمرين الثاني: تمرين اليوغا

لا يعد تمرين اليوغا من التمارين التي تفقد الوزن بشكل أساسي لكنه عند المواظبة عليه يمكن فقد وزن لا بأس به عن طريق حرق السعرات الحرارية، وظهر ذلك من خلال دراسة أقيمت على أمرأة مصابة بالسمنة وتخلصت من جزء كبير في منطقة الخصر بعد جلستي يوجا مدتها 90 دقيقة.21