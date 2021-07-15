طريقة عمل كريم القهوة والصابون الرهيب تفتيح فوري للمناطق الحساسة قبل الزفاف

كريم القهوة والصابون ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح المناطق الحساسة بكل سهولة، وتمنحها النعومة والترطيب بشكل سريعة، ويساعد على تهدئة البشرة من الاحمرار، ويجعلها بشرة أكثر نضارة وحيوية، ويساعد على تقشير الجسم من الجلد الميت والخلايا التالفة التي تسبب تراكم الدهون والأوساخ على الجسم مما يجعل لونه أسود، وهو من الكريمات التي تتفاعل مع الجسم بسرعة رهيبة، فيعمل على تفتيحها من أول استعمال وبدون إضافة مواد كيمائية، وطريقة تحضير الكريم في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على المواد الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، وهو أمن تماماً على البشرة ويسبب التهاب لجلد، بل يلطف وينعم البشرة ويجعلها خالية من الترهلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والصابون الرهيب بخطوات سهلة تجعل الجسم أبيض وناعم وبدون ترهلات.70

مكونات كريم القهوة والصابون الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم طبيعي يمنح بشرتك التفتيح الكامل في أسرع وقت وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق من الصابون المبشور. ملعقة كبيرة من القهوة. ربع كوب من الحليب الساخن. ملعقتين من ماء الورد. ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة من الحناء البيضاء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والصابون الرهيب لتفتيح المناطق الحساسة بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع الصابون المبشور والحليب ونقلبهم مع بعض حتى يذوب الصابون تماماً.

ثم نضيف ملعقة البن ونخلطها مع الصابون جيدًا، ثم نضع ماء الورد، والحناء البيضاء ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم ثم نضيف اليه ملعقة الفازلين حتى نحصل على الترطيب.

طريقة استخدام كريم القهوة والصابون الرهيب

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على الجسم وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بدهن الجسم بالكامل بالخليط. نترك الخليط على الجسم لمدة ساعة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفركه بواسطة لفة حتى نتخلص من الكريم بالكامل. بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيدًا بالماء الفاتر، وسوف تلاحظي أن البشرة اصبحت بيضاء مثل الثلج.

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