الإرشادات الصحية  أثناء الحج  من وزارة الصحة السعودية

تزامنًا مع اقتراب موسم الحج تنشر وزارة الصحة السعودية عبر مختلف قنواتها على السوشيال ميديا معلومات متعددة حول فريضة الحج وكل ما يتعلق بها بهدف الحفاظ على سلامة الحاج ومساعدته في تأدية الفيضة على أكمل وجه دون مواجهة أي متاعب، ومؤخرًا نشرت الوزارة مجموعة من الإرشادات الصحية أثناء الحج على الحاج أن يلتزم بها وهي..

الإرشادات الصحية أثناء الحج :

يصادف المعتمـر أو الحـاج أثناء حجه أحداثًا كثيرة، ويقابل الكثير من شـخاص، وهـو ينتقـل مـن مـكان إلـى آخـر. ولذلـك، يجـب أن يكـون المعتمـر / الحـاج حريصـا علـى صحتـه العامـة، وألا يتسـاهل فـي الأشياء اليسـيرة، ألن معظـم المشـاكل الصحيـة تنشـأ مـن تجاهـل التوجيهـات والإرشادات الصحية البسـيطة.

ونستعرض فيما يلي بعض الإرشادات الصحية التي يجدر بالحاج أن يتقيد بها بخوص المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة البيئة، وأهم آداب النظافة التي يجب اتباعها:

الحفاظ على النظافة الشخصية، والاغتسال، والمداومة على غسل اليدين جي ًد ِّ ا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسل اليدين.

غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام الحمام، وبعد العطاس والسعال، وعند القدوم إلى مقر الإقامة.

تجنب عادة البصق على الأرض؛ فهذا - علاوة على أنه منظر غير لائق - فهو وسيلة خطرة لنقل الأمراض وانتشار العدوى أيضا.

استخدام المناديل عند السعال أو العطاس، وتغطية الفم والأنف بها، ثم التخلص منها في سلة النفايات، وإذا لم تتوفر المناديل، يفضل أن يكون السعال أو العطاس على أعلى الذراع، وليس على اليدين.

تجنب قضاء الحاجة خارج دورات المياه أو المراحيض، حتى لا تنتشر الأوبئة المعدية، فضلاً عن المنظر الكريه والمزعج لهذا السلوك الخاطئ.

عدم رمي مخلفات القمامة وبقايا الأكل في الشارع و التخلص منها في الحاويات المخصصة لها.

تغيير الملابس بملابس أخرى نظيفة بشكل مستمر يحول دون العديد من المشاكل الصحية، كالتسلخات المزعجة.

لابد من الحرص على نظافة مقر إقامة الحاج يوميا.

لابد من الحرص على تنظيف الفم والأسنان بانتظام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.