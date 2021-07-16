طريقة تحضير الفخدة الضاني والمكونات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

طريقة تحضير الفخدة الضاني هو أحد الموضوعات التي يبحث عنها العديد من السيدات خاصة خلال هذه الفترة. حيث يهل علينا خلال أيام قليلة عيد الأضحى المبارك, أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات. فمن المعروف أن الجميع خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك بالاحتفال بتحضير أشهى وأطعم الأكلات. فبعد قيام المسلمين بإحياء السنة والشعائر الإسلامية والانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك فيتم تقديم الأضاحي خلال الأربعة أيام الخاصة بالعيد وبالتحديد حتي عصر البوم الرابع, فيتم القيام بتجهيز اللحوم والأكلات الشهية لاستكمال الاحتفالات وإحياء السنة النبوية الشريفة. ولذلك وخلال هذا المقال فسيتم التعرض لكافة التفاصيل الخاصة بطريقة تحضير الفخدة الضاني, وما هي المكونات اللازمة للتحضير بالتفاصيل.

طريقة تحضير الفخدة الضاني في الفرن

في البداية وقبل طريقة التحضير سيتم بيان تفاصيل المكونات اللازمة للتحضير وهي كالتالي:

تجهيز (2) كيلو من الفخدة الضاني.

ملعقة كبيرة من (كزبرة مطحونة – كمون مطحون – ملعقتان زيت الزيتون – صلصة طماطم).

ملعقة صغيرة من (لومي مطحون – القرفة – الكركم – أربعة ملاعق ملح – هيل مطحون).

نصف ملعقة زنجبيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف زعفران.

عدد (2) حبة بصل متوسطة الحجم ومقطعة إلي شرائح.

عدد (2) حبة طماطم كبيرة الحجم ومقطعة أيضاً إلي شرائح.

عدد (6) فصوص من الثوم.

في البداية يتم تجهيز الفخدة الضاني المطلوب تجهيزها في الفرن والتخلص من الدهون الموجودة بها في حالة الرغبة في ذلك.

يتم نغس وغرس الشوكة أو أداة حادة داخل اللحم في أكثر من مكان بطريقة عشوائية تغطي اللحم بالكامل.

يتم تقطيع الثوم ووضعه داخل الفتحات التي تمت بالخطوة السابقة.

يتم خلط جميع التوابل المذكورة أعلاه (كمون – فلفل – لومي – زيت زيتون – كزبرة – قرفة – ملح – ………) طبقاً للنسب المذكورة سابقاً.

بعد الخلط جيداً يتم دهان اللحم بالكامل بهذا الخليط مع مراعاة وصول الدهان إلي كافة أنحاء اللحم.

يتم تتبيل قطعة اللحم بالثلاجة لمدة لا تقل عن (4) ساعات وكلما زادت الفترة ذادت حلاوة الطعم.

يتم تجهيز صينية بالحجم المطلوب بعد وضع ورقة فويل سميكة بأرضية الصينية وتوزيع شرائح البصل عليها.

يتم تجهيز الفرن لتصل درجة الحرارة ما بين (230-240) درجة مئوية.

يتم وضع قطعة اللحم بعد التتبيل في الفرن لمدة (2.5) ساعة بعد تغليفه جيداً بورق فويل.

يتم وضع شرائح الطماطم علي الفخدة من أعلي للتزين وتركها لمدة نصف ساعة للتحمير.

طريقة تحضير الفخدة الضاني

بعدها يتم إخراجها والتمتع بأشهى الأكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة الخاصة بسلامة الصحة الغذائية.