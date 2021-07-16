وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق ونتيجة سريعة ومضمونة

وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق، نقدم لكم وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر في يوم وحد، بمكونات طبيعية موجودة في معظم البيوت، فهذه الوصفات لها تأثير ملحوظ علي الشعر فتعالج كل مشاكل الشعر في وقت قليل فهيا تحفز بصيلات الشعر وتحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وتنظف فروة الرأس من القشرة المزعجة التي تضعف الشعر فيؤدي الي سقوطه، وللحصول علي شعر كثيف وطويل عليكم إتباع وصفات هذه الوصفات، وإليكم الوصفة الأولي.

الثوم والزيت

هذه الوصفة تنشط الدورة الدموية وتحسن بصيلات الشعر، مما يؤدي الي تطويل وتكثيف الشعر في وقت قليل.

9 فصوص ثوم مهروس.

نصف كوب زيت زيتون، أو زيت جوز هند، أو زيت خروع.

حبة من البصلة متوسطة الحجم مهروسة.

يوضع الزيت في مقلاه ويسخن علي النار، ويضاف اليه البصل والثوم المهروس ويقلب الي أن يصبح لونه بنياَ، ثم يترك ليبرد وبعدها يصفي ويؤخذ الزيت.

قومي بتدليك فروة الرأس بنصف الزيت لمدة ربع ساعة، ثم وضع باقي الزيت علي باقي الشعر من الجزور الي الأطراف، ويترك لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بشامبو خالي من المواد الكيماوية، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياَ.

المكوناتكيفية التحضيرزيت الخروع

يحتوي زيت الخروع علي فيتامينات وأحماض دهنية فهو يغذي الشعر ويمنع سقوطه ويساعد علي تكثيف وتطويل الشعر في وقت قصير.

زيت خروع.

زيت زيتون، أو زيت جوز هند، أو زيت اللوز الحلو.

يخلط زيت الخروع مع أحد الزيوت الأخري بكمية متساوية.

يدهن مزيج الزيت علي فروه الرأس ويدلك بلطف ثم يترك حوالي ساعة، ثم يغسل الشعر وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياَ.

المكوناتكيفية التحضيرالصبار والليمون

الصبار يمنع تساقط الشعر ويساعد علي تكثيف وتطويل الشعر ومعالجة الشعر الهابش والتالف، ويعطي للشعر لمعان وجمال.

هلام الصبار.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

يهرس هلام الصبار مع عصير الليمون، ثم يوضع علي شعر نظيف، ثم قومي بتدليك فروة الرأس برفق لمدة عشر دقائق، ثم أتركيه علي الشعر لمدة 20 دقيقة أخري.

قومي بغسل الشعر بشامبو خالي من المواد الكيماوية، وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياَ.

المكوناتكيفية التحضير