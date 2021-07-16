طريقة عمل الحليب المكثف بالبيت بثلاث مكونات فقط في أقل من خمس دقائق، الحليب المكثف من الأساسيات في عمل الحلوى والكيك وهو له لون أبيض يميل إلى الصفرة وهو يدخل في عمل عصير الموز بالحليب وهو يعتبر صلصة سائلة من الحليب يمكن أن يضاف إليه بودرة كاكاو ويعمل من صوص الشيكولاتة ويستخدم بديل للسكر في معظم الوصفات كما يمكن استخدام الحليب المكثف في تزيين الكيك حيث يتم سكبه على الكيك بعد تمام النضج ونحن في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة عمل الحليب المكثف في البيت وسوف تلاحظون الفرق بين الحليب المكثف المصنع في البيت والحليب المكثف الذي يتم شراؤه. طريقة عمل الحليب المكثف طريقة عمل الحليب المكثف المكونات كوبين من الحليب المجفف على أن يكون الحليب كامل الدسم.

كوبين من السكر الأبيض الناعم (سكر بوردة).

كوب واحد فقط من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة ويمكن استبدالها بالفانيليا السائلة. تحضير الحليب المكثف بالبيت نحضر وعاء يفضل أن يكون من التيفال ونضع به الحليب المجفف. ونضيف إليه الماء ثم نضعه على النار على درجة حرارة هادئة. ثم نقوم بعملية التقليب حتى يذوب الحليب المجفف تماما. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودرة إلى الحليب المكثف وهو على النار ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر ويمتزج بالحليب. نضيف إلى المزيج الفانيليا المسحوق أو الفانيليا السائلة إلى المزيج وهو على النار ونستمر في التحريك لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع مراعاة أن تكون النار هادئة حتى نلاحظ تكون قوام كثيف للمزيج وهو على النار. بعد تكون القوام الكثيف ننزل المزيج من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. بعد أن يبرد المزيج ونتأكد أنه تم تبريده بالكامل نقوم بسكبه في إناء محكم الإغلاق. ونضعه في الثلاجة لحين الحاجة إليه والاستخدام. فوائد الحليب المكثف الحليب المكثف يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين الذي يحتاجه جسم الإنسان.

كما أن الحليب المكثف غنى جدا بالسكر فهو يعطى الجسم الطاقة ليستطيع القيام بوظائفه الحيوية (ينصح مرضى السكر بعدم تناوله).

الحليب المكثف يحتوى على كمية من عنصر الكالسيوم الذي يدخل في تركيب العظام والأسنان ولكن يمكن عدم تناوله بكثرة. تحضير الحليب المكثف بالبيتفوائد الحليب المكثف الوسوم

طريقة عمل الحليب المكثف بالبيت بثلاث مكونات فقط في أقل من خمس دقائق، الحليب المكثف من الأساسيات في عمل الحلوى والكيك وهو له لون أبيض يميل إلى الصفرة وهو يدخل في عمل عصير الموز بالحليب وهو يعتبر صلصة سائلة من الحليب يمكن أن يضاف إليه بودرة كاكاو ويعمل من صوص الشيكولاتة ويستخدم بديل للسكر في معظم الوصفات كما يمكن استخدام الحليب المكثف في تزيين الكيك حيث يتم سكبه على الكيك بعد تمام النضج ونحن في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة عمل الحليب المكثف في البيت وسوف تلاحظون الفرق بين الحليب المكثف المصنع في البيت والحليب المكثف الذي يتم شراؤه. طريقة عمل الحليب المكثف طريقة عمل الحليب المكثف المكونات كوبين من الحليب المجفف على أن يكون الحليب كامل الدسم.

كوبين من السكر الأبيض الناعم (سكر بوردة).

كوب واحد فقط من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة ويمكن استبدالها بالفانيليا السائلة. تحضير الحليب المكثف بالبيت نحضر وعاء يفضل أن يكون من التيفال ونضع به الحليب المجفف. ونضيف إليه الماء ثم نضعه على النار على درجة حرارة هادئة. ثم نقوم بعملية التقليب حتى يذوب الحليب المجفف تماما. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودرة إلى الحليب المكثف وهو على النار ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر ويمتزج بالحليب. نضيف إلى المزيج الفانيليا المسحوق أو الفانيليا السائلة إلى المزيج وهو على النار ونستمر في التحريك لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع مراعاة أن تكون النار هادئة حتى نلاحظ تكون قوام كثيف للمزيج وهو على النار. بعد تكون القوام الكثيف ننزل المزيج من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. بعد أن يبرد المزيج ونتأكد أنه تم تبريده بالكامل نقوم بسكبه في إناء محكم الإغلاق. ونضعه في الثلاجة لحين الحاجة إليه والاستخدام. فوائد الحليب المكثف الحليب المكثف يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين الذي يحتاجه جسم الإنسان.

كما أن الحليب المكثف غنى جدا بالسكر فهو يعطى الجسم الطاقة ليستطيع القيام بوظائفه الحيوية (ينصح مرضى السكر بعدم تناوله).

الحليب المكثف يحتوى على كمية من عنصر الكالسيوم الذي يدخل في تركيب العظام والأسنان ولكن يمكن عدم تناوله بكثرة. تحضير الحليب المكثف بالبيتفوائد الحليب المكثف

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