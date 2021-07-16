اصبغي حواجبك بطريقة احترافية بالحنة في المنزل لحواجب ثقيلة وأكثر جاذبية تدوم طويلا

صبغ الحواجب يجعل مظهر الوجه مختلف تماما ويزيد من جمال المرأة ويجعلها أكثر أنوثة وتكون أيضا إطلالتها مختلفة أمام الجميع، وفي الوقت الحالي تعتبر الحواجب الكثيفة منتشرة بشكل كبير وبسبب ذلك يقوم الفتيات برسم الحواجب حتى تكون عريضة والبعض يلجأ إلى صبغ الحواجب بالحنة حتى تظهر كثيفة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الحواجب وتكثيفها بالحناء الطبيعية فتابعونا.

نقوم بخلط ملعقة من الحنة مع ملعقة من الشاي ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وإذا أردت الحصول على اللون البني الفاتح يمكنك وضع رشة من الكركم.

وإذا كنت تريدين الحصول على اللون البني المحمر قومي بوضع عصير ليمونة بدلا من الشاي وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الحواجب باستخدام فرشاة.

ثم يترك الخليط لمدة 20 دقيقة إذا كنت تريدين الحصول على درجة البني الفاتح أما إذا كنت ترغبين بالحصول على الدرجات الداكنة اتركيه لمدة ساعة أو ساعتين.

بعد ذلك نقوم بمسح خليط الحنة باستخدام قطنة مبللة وسوف تندهشي من النتيجة تساعد الحنة أيضا على تغذية شعر الحواجب ومع التكرار تجعله أكثر كثافة وجمال.

صبغ الحواجب وتكثيفها بالحناء الطبيعيةصبغ الحواجب بالكاكاو

يمكنك باستخدام مسحوق الكاكاو جعل الحاجب باللون البني بكل سهولة، حيث أن هذه الدرجة مناسبة للأشخاص ذوي البشرة القمحاوية أو البيضاء المتوسطة، فاللون البني من أكثر الألوان التي يتم عملها في الشعر والحواجب، نظراً لانها رائعة وجذابة عند عملها، ويمكنك تحضير صبغة الكاكاو للحاجبين في المنزل بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام مع ملعقة من جل الألوفيرا ونضيف قرص فحم مطحون ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع كبسولة فيتامين ه ونقلب المكونات مرة أخرى بعد ذلك نقوم بصبغ الحواجب من خلال وضع هذا المزيج عليها باستخدام فرشاة الماسكارا.

ثم يترك لمدة 20 دقيقة لحين الحصول على اللون المطلوب وبعد ذلك نقوم بمسح الحواجب جيدا بقطنة بها ماء، يمكنك حفظ هذا الخليط في الثلاجة لمدة 3 أسابيع لحين استخدامه مرة أخرى.

نخلط ملعقة من الحنة مع ملعقة من زبدة الشيا ثم نضيف قطرات من الماء ونقلب لحين الحصول على عجينة متماسكة ثم نقوم بوضع الخليط على الحاجب بفرشاة الماسكارا.

يجب التأكد من وضع طبقة سميكة من هذا الخليط على الحواجب ثم يترك لمدة ساعتين وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف جيدا.

صبغ الحواجب بالحنة