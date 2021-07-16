ملعقة فازلين مدهشة للتخلص من شعر الجسم والعانة والابط فورا بدون الم وتفتيح الجسم فى ثوانى

ملعقة فازلين مدهشة للتخلص من شعر الجسم ، عزيزتي القارئة إذا كنت من الاشخاص التي تعاني بصفة مستمرة من تواجد الشعر الزائد في الجسم، وتؤثر على نفسيتك بشكل سلبي ولكن ليس لديك المال الكافي لكي تقوم باستخدام الليزر ولهذا السبب وجدنا الحل الأمثل في استخدام وصفة الفازلين التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد التي يتواجد تحت الجلد بالإضافة إلى ذلك تعمل ايضا على التخلص من الشعر التي يتواجد في اليدين والجسم بشكل كامل والتقليل منه أيضا، وهو من ضمن المواد الطبيعية التي لدى عدد كبير من الفوائد الصحية، والتي سوف تجدي دائما داخل منزلك بالاضافة إلى ذلك سعره البسيط، ولهذا السبب سوف نتحدث اليوم عن ملعقة واحدة من الفائزين التي تعمل المعجزات.

10 أقراص من الأسبرين.

خمس ملاعق من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت النمل.

أولا يجب أن نقوم بوضع اقراص الاسبرين مع الفازلين ثم نقوم باضافة زيت النمل.

نخلط جميع المكونات جيدا و نبدا بوضع هذا الماسك على البشره والأماكن التي يوجد بها الشعر الزائد في الجسم.

ثم نتركها لمدة عشرون دقيقة، وبعد ذلك نقوم بمسح هذا الماسك باستخدام القطن النظيفة.

ونبدأ بوضع كمية وفيرة من ماء الورد على الجسم .

لكي تعطي رائحة مميزة.

هذا الماسك عند استخدامه بشكل دائم سوف يقضي نهائيا على الشعر الزائد من الجسم.

خمس ملاعق من زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة ونصف من البيكربونات الصوديوم.

ملعقتين من زيت الورد.

أولا يجب أن نقوم بخلط زبدة الشيا مع الفازلين مع البيكربونات الصوديوم ثم نقوم باضافة زيت الورد. كل هذا في الخلاط الكهربائي نضربه في الخلاط لمدة عشر دقائق. ونبدا بعد ذلك بدمج هذا الماسك ونقوم بوضعه في الاماكن الحساسة. ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بازاله هذا الماسك وسوف نلاحظ أن الشعر اصبح مختفي تماما. ولكن مع الوقت واستخدامه بشكل دائم سوف نجد أن البشرة ناعمة وصافية، لا يوجد بها أى شعر بشكل نهائى ولا يظهر مرة ثانية ويعتبر هذا الماسك بديل باستخدام الليزر المكلف.

هذا الماسك يقضي تماما على الشعر الزائد التي يتواجد في الجسم.

هذا الماسك من زيت الورد مع الفازلين وزبدة الشيا يساعد أيضا على التخلص من الرواسب السوداء التي تتواجد في الجسم وبالأخص في الأماكن التي يوجد بها شعر.

ملعقة فازلين مدهشة للتخلص من شعر الجسم