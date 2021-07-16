طريقة عمل لانشون اللحمة بالمنزل بدلاً من شرائها من محلات الطعام الجاهزة

طريقة عمل لانشون اللحمة بالمنزل، الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال يفضلون تناول اللانشون في وجبة الفطور في المدرسة؛ وذلك بسبب مذاقه الرائع كوجبة فطور خلال الساعات الطويلة من اليوم المدرسي، ولكن مؤخرا حذرت العديد من الدراسات والأبحاث من تناول اللحوم المصنعة لما لها من أثر ضار على الصحة العامة، وخاصة الأطفال لاحتوائه على الكثير من المواد الحافظة والروائح التي تؤدي إلى الكثير من الامراض؛ لذلك تبحث الكثيرين من ربات البيوت عن طريقة إعداد وصنع لانشون اللحمة في المنزل لتجنب تناوله من الخارج دون معرفة مصدره، وسوف نتعرف متابعينا الكرام على طريقة عمل لانشون اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة فتابعونا عبر موقع ثقفني.

لانشون اللحمة

تعتبر طريقة تحضير لانشون اللحمة بالمنزل من أسهل وابسط الطرق، والتي تتكون من اللحم المفروم ، وبعض الإضافات والنكهات الخاصة، وتعتبر وجبة فطور رئيسية بين أفراد الأسرة، ويفضل الأطفال تناولها في الساندويتش ولكن في ضوء من أنتشار الأطعمة الفاسدة التي كانت منتشرة بكثرة في كثير من المناطق ، فقد أصبح اللانشون الجاهز غير آمن، لذلك تخشى بعض الأمهات من هذا الأمر وقد لا تتمكن من اختيار النوع الأفضل، على الرغم من أنه من السهل جدًا إعداده في المنزل من خلال اتباع هذه الطريقة.

500 جرام من اللحم الأحمر المفروم.

8 قطع جبن مثلثات أي نوع تفضليه.

عدد 3 حبات بيض.

3 ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

مكعب مرق دجاج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 فص حبهان.

نصف ملعقة فلفل أسود.

عود قرفة.

3 أوراق غار.

ضعي اللحم والجبن في وعاء محضر الطعام واخلطيهم بسرعة عالية حتى تمتزج جيدًا. أضيفي أيضًا البيض واستمري في الخفق بسرعة عالية. إضافة مسحوق الثوم البصل والملح والفلفل والبابريكا ونستمر في الخفق حتى يتم الحصول على عجينة طرية من اللحم أخرجي خليط اللانشون من محضر الطعام ووزعيه على قطعة من غلاف بلاستيكي. ثم نبدأ في دحرجة خليط اللانشون ويلف بشكل اسطواني ونضغط عليه بإحكام أثناء اللف حتى نضغط على اللحم تماما. نغلقها تمامًا من كلا الطرفين مع لف الغلاف البلاستيكي الزائدة على كلا الطرفين. ثم نلفها مرة أخرى بورق فويل للتأكد من أنها مغلقة بإحكام. نضع قدرًا من الماء على النار حتى الغليان، ثم نضيف ورق الغار والقرفة ومكعب المرق، ثم نضع اسطوانة اللحم في الماء حتى تغلي لمدة ساعة ونصف حتى تنضج تمامًا. أخرجي اللحم من الماء ووضعه في الثلاجة لمدة خمس ساعات على الأقل حتي يتماسك. بعد أن يتماسك نخرجه من الثلاجة ونقطعه إلى دوائر رفيعة، ثم نستخدمه كوجبات أفطار أساسية، أو يمكنك عمله سندويتش مع إضافة بعض الزيتون.

مكونات عمل لانشون اللحمةطريقة التحضير: