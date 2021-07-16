طريقة عمل خلطة الجليسوليد والنشا الرهيبة في تبييض البشرة حتي عشر درجات

خلطة الجليسوليد والنشا ، تعتبر من الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والداكنة في المنزل، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة وغير مكلفة في نفس الوقت، حيث أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية وفعالة وتحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة بدل من شراء مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، حيث أن النشا تعمل على التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميتة، وتعمل على تجديد خلايا البشرة وإعادة حيويتها، وتعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الجليسوليد والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل خلطة الجليسوليد والنشا

تتكون هذه الخلطة من بعض المكونات التي تعمل على فعالية هذه الوصفة ونجاحها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد.

٣ ملاعق صغيرة من النشا.

كوب صغير من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الجليسوليد والنشا الرهيبة لتفتيح البشرة وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة كبيرة من الجليسوليد وملاعق النشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف إليها ماء الورد بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي الحصول على خليط كريمي متجانس. ندهن الكريم بانتظام حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. يلزم وضع هذه الخلطة في الثلاجة ونخرجها عند الاستخدام فقط. يمكن استخدام هذه الخلطة في أي مكان في الجسم وقبل ذلك نجرب هذه الخلطة على منطقة صغيرة من الجسم أولاً.

فوائد هذه الخلطة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها هذه الوصفة التفتيح البشرة وهي كالتالي:-