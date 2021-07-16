طريقة عمل الرقاق الناشف بدون فرن في دقائق وبأقل تكاليف

طريقة عمل الرقاق الناشف بدون فرن، أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتبحث العديد من السيدات وربات المنزل عن طرق ووصفات لعمل الرقاق الناشف والطري، والبحث عن طرق عمل اللحوم والمأكولات التي تعد من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، وتقديم الطعام بشكل جديد وهناك من يفضل تناول اللحم الجاموسي، ومن يحب تناول اللحم البقري، وأيضا اللحم الضاني، بجانب تناول تلك اللحوم مشوية أو مطبوخه على طريقة جديدة، وتقوم ربة المنزل بعمل جميع المأكولات بالمنزل حرصًا منها على تقديم الأطعمة بنظافة والحرص على صحة أطفالها.

يتناول الرقاق حادق وحلو، حيث أنه يدخل في عمل صينية باللحم المفروم ويقدم حادق، أو يعمل منه رقاق باللبن، وأم علي، ويدخل في الكثير من الأطعمة الحلوة، فهو يعد مصدر غذاء للأطفال والكبار، فهو يحتوي على الدقيق المصنوع من القمح وبه مادة البيتين وهي المسئولة عن حماية المعدة والقلب والأوعية الدموية، ويعتبر من العناصر المغذية للجسم، هناك أيضا وصفة سريعة لعمل الخبز الهندي بأقل تكاليف في المنزل، ويساعد على تحسين صحة القلب، كما يمكنك بكوب دقيق أن تصنع الخبز البلدي بدون فرن وبخطوات بسيطة، فهو يعتبر كوجبة مغذية للجسم إذا تم تناوله في وجبة الإفطار مع كوب من اللبن وملعقة من العسل الأبيض، والقليل من المكسرات فبذلك سوف تحصل على طاقة وفيتامينات للجسم طوال النهار.

خطوات عمل الرقاق الناشف

قم بإحضار 4 أكواب من الدقيق متساوية، مع كوب ونصف من الماء وملعقة صغيرة ملح، والتأكد من أن الدقيق أبيض، ثم يتم وضع الخليط في طبق عميق ويتم العجن لمدة 10 دقائق، إلى أن تتكون عجينة لينة ولا تلتصق بأطراف اليد، طريقة عمل الكوارع بالبشاميل بطعم لذيذ، ثم تترك لمدة 10 دقائق حتى ترتاح قليلا، فالسر في نجاح المخبوزات هو تركها لمدة زمنية قصيرة حتى ترتاح وتعطيك أفضل طعم، ثم تأتي بالعجين ويقطع إلى كور صغيرة الحجم، ثم يوضع في صينية ويوضع اسفل العجين دقيق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة، ويأخذ الكور بعد ذلك واحدة تلو الأخرى.

طريقة تسوية الرقاق الناشف

يأخذ أو قطعه من العجينة على شكل كره، ويتم فردها بواسطة النشابة، مع إضافة الدقيق أي الطحين إليها حتى لا تنقطع أثناء الفرد، ويتم أخذ باقي العجين هكذا إلى أن تتخلص من المقدار، ثم يعاد فرده مرة أخرى حتى يصير كبير الحجم، اصنعي حلوى هندية صفراء بكوب من الحمص، وكل هذا بواسطة النشابة، وإذا لم تتوفر النشابة يمكنك استخدام رول من الورق المقوي وملفوف بورق ألومنيوم حتى يصبح أقوى ولا يلتصق به العجين، ثم يوضع صينية على الموقع ويوضع بها أول كره تم صنعها وتقلب وف أقل من دقيقة ستحصل على رقاق ناشف من صنع يدك، واستخدميه كما تحبي في عمل صينية باللحم المفروم، أو لعمل فتة العيد.