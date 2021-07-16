طريقة عمل عجينة البيتزا مثل المطاعم بكل سهولة في 10 دقائق فقط

نقدم لكم عبر موقعنا، حيث يوجد العديد من الأشخاص حول العالم يعشقون تناول البيتزا، حيث أنها من أشهر الأطباق السريعة على مستوى العالم كله التي تتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، ويعود أصل هذه الأكلة إلى المطبخ الإيطالي، وفي الأغلب يتم تناولها في المطاعم والمحلات جاهزة، ولكن ترغب بعض السيدات في تحضيرها بالبيت لضمان نظافتها وتقديمها لأولادها بكل ثقة، ولذلك نقدم لكم وصفة سهلة ومضمونة يمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط بكل سهولة والحصول على نفس طعم المطاعم. مكونات عمل عجينة البيتزا 4 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

عدد 2 بيضة.

كوب إلا ربع كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الدافئ.

6 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

6 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت أولاً في بولة واسعة وعميقة نخلط المكونات الجافة مع بعضها، وهي: الدقيق والملح والخميرة الفورية والسكر واللبن البودرة.

وفي بولة أخرى نمزج المكونات السائلة مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي، وهي: البيض واللبن الزبادي والزيت والماء الدافئ.

ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى السائلة، ونعجن المكونات باليدين بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نتركها تتخمر حتى يتضاعف حجمها.

ثم نضعها في الصينية المدهونة بالزيت والدقيق ونفردها بشكل دائري.

ونقوم بدهنها بصلصة البيتزا الجاهزة أو المجهزة في البيت حسب الرغبة.

ونرش عليها القليل من الزعتر.

ثم نبدأ بتوزيع الحشوة المرغوبة والموجودة لديكم.

يمكن إضافة شرائح البصل مع الفلفل الأخضر وحلقات الطماطم والزيتون الأسود.

وإضافة قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو التونة أو أي إضافة تحبونها.

ثم نغطيها بطبقة من الجبن المشكلة، مثل الموزريلا والشيدر والبارميزان.

ثم ندخلها الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة عالية.

ونتركها حتى تستوي وتذوب الجبن تماماً، وتحصل على اللون الذهبي من الأعلى.

وإذا تبقى عجينة يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة وتغطيتها حتى اليوم التالي.

وبالتالي نحصل على نفس طعم البيتزا الجاهزة في البيت بأقل التكاليف بالهنا والشفا. مكونات عمل عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا، حيث يوجد العديد من الأشخاص حول العالم يعشقون تناول البيتزا، حيث أنها من أشهر الأطباق السريعة على مستوى العالم كله التي تتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، ويعود أصل هذه الأكلة إلى المطبخ الإيطالي، وفي الأغلب يتم تناولها في المطاعم والمحلات جاهزة، ولكن ترغب بعض السيدات في تحضيرها بالبيت لضمان نظافتها وتقديمها لأولادها بكل ثقة، ولذلك نقدم لكم وصفة سهلة ومضمونة يمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط بكل سهولة والحصول على نفس طعم المطاعم. مكونات عمل عجينة البيتزا 4 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

عدد 2 بيضة.

كوب إلا ربع كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الدافئ.

6 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

6 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت أولاً في بولة واسعة وعميقة نخلط المكونات الجافة مع بعضها، وهي: الدقيق والملح والخميرة الفورية والسكر واللبن البودرة.

وفي بولة أخرى نمزج المكونات السائلة مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي، وهي: البيض واللبن الزبادي والزيت والماء الدافئ.

ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى السائلة، ونعجن المكونات باليدين بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نتركها تتخمر حتى يتضاعف حجمها.

ثم نضعها في الصينية المدهونة بالزيت والدقيق ونفردها بشكل دائري.

ونقوم بدهنها بصلصة البيتزا الجاهزة أو المجهزة في البيت حسب الرغبة.

ونرش عليها القليل من الزعتر.

ثم نبدأ بتوزيع الحشوة المرغوبة والموجودة لديكم.

يمكن إضافة شرائح البصل مع الفلفل الأخضر وحلقات الطماطم والزيتون الأسود.

وإضافة قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو التونة أو أي إضافة تحبونها.

ثم نغطيها بطبقة من الجبن المشكلة، مثل الموزريلا والشيدر والبارميزان.

ثم ندخلها الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة عالية.

ونتركها حتى تستوي وتذوب الجبن تماماً، وتحصل على اللون الذهبي من الأعلى.

وإذا تبقى عجينة يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة وتغطيتها حتى اليوم التالي.

وبالتالي نحصل على نفس طعم البيتزا الجاهزة في البيت بأقل التكاليف بالهنا والشفا. مكونات عمل عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت

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