طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني وخطواتها بطريقة سهلة ولذيذة

الكبدة الاسكندراني خطوات عمل الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة ولذيذة , تعتبر الكبدة الاسندراني مش اشهر الأطباق في المطبخ المشتري وله شهرة كبيرة عند المصريين واشتهرت مطاعم الكبدة الاسندراني بشدة , كما انه قد لاقي شهرة في بعض الدول الأخري ايضا , بعض الأشخاص يفضلون طبخ الكبدة بالثوم والباهرات فقط , والبعض الأخر يفضلها بالفلفل , يرغب العديد من الناس في معرفة الطريقة الصحيحة للتحضير مثل المطاعم وافضل , ولن يواجه أي شخص صعوبة في التخضير فهي وصفة سهلة ولذيذة للغايه , سوف نعرض لكم المكونات اللازمة وطريقة تحضير طبق الكبدة الاسكندراني بكل سهولة المكونات المطلوبة لعمل الكبدة الاسكندراني المكونات المطلوبة لعمل الكبدة الاسكندراني قومي بإحضار جميع المكونات والباهرات المطلوبة قبل التحضير , المكونات المطلوبة لتحضير الكبدة الاسكندراني : أولا احضري كيلو كبده بقرى

ثم قومي بإحضار فص توم وقومي بفرمه حتي يصبح ناعم تماما

و حبة فلفل حلو متوسطة الحجم.

و عدد اثنين حبة فلفل أخضر حار

و عدد اثنين ملعقة كبيرة طحينه

و عدد ثلاث ملاعق كبيرة خل

و احضري ثلاث اربع ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ثم قومي بإحضار ملعقة صغيرة ملح ايضا وعدد ثلاث معالق كبيرة زيت ذرة

في الأخير احضري نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني اتبعي الخطوات خطوة بخطوة لأفضل النتائج : قومي بغسل حبات الفلفل الحلو والحار بالماء وتجفف بورق المطبخ قومي بإزالة الأقماع منها وتقطع إلى نصفين ويزال منها البذور والألياف البيضاء وتقطع إلى شرائح رفيعة

قومي بنظيف الكبدة من جميع العروق والدهون ثم اغسليها جيداً بالماء أو تصفى تماماً من الماء.

قومي بتقطع الكبدة إلى شرائح متوسطة العرض ورفيعة بقدر الإمكان ثم توضع في عُلبة مُحكمة الغلق

قومي بايضاف الثوم المفروم والفلفل الحلو والحار والطحنية والخل والكمون والملح والفلفل الأسود وتُخلط جميع المكونات جيداً معاً ويُحكم إغلاق العُلبة وتترك في البراد لمدة ساعتين.

يسخن الزيت في مقلاة كبير الحجم على نار متوسطة ثم يضاف إليه خليط الكبدة ويقلب به لمدة ثمان دقائق أو حتى تنضج شرائح الكبدة تماماً وتأخذ اللون البنى الداكن.

ثم قومي بإزالة خليط الكبدة من الزيت ويسكب في صحن التقديم، ويقدم مع الخُبز العربي أو الأرز بالشعرية والسلطات ويمكن إضافه سلطة الطحينة إليها . الوسوم

الكبدة الاسكندراني خطوات عمل الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة ولذيذة , تعتبر الكبدة الاسندراني مش اشهر الأطباق في المطبخ المشتري وله شهرة كبيرة عند المصريين واشتهرت مطاعم الكبدة الاسندراني بشدة , كما انه قد لاقي شهرة في بعض الدول الأخري ايضا , بعض الأشخاص يفضلون طبخ الكبدة بالثوم والباهرات فقط , والبعض الأخر يفضلها بالفلفل , يرغب العديد من الناس في معرفة الطريقة الصحيحة للتحضير مثل المطاعم وافضل , ولن يواجه أي شخص صعوبة في التخضير فهي وصفة سهلة ولذيذة للغايه , سوف نعرض لكم المكونات اللازمة وطريقة تحضير طبق الكبدة الاسكندراني بكل سهولة المكونات المطلوبة لعمل الكبدة الاسكندراني المكونات المطلوبة لعمل الكبدة الاسكندراني قومي بإحضار جميع المكونات والباهرات المطلوبة قبل التحضير , المكونات المطلوبة لتحضير الكبدة الاسكندراني : أولا احضري كيلو كبده بقرى

ثم قومي بإحضار فص توم وقومي بفرمه حتي يصبح ناعم تماما

و حبة فلفل حلو متوسطة الحجم.

و عدد اثنين حبة فلفل أخضر حار

و عدد اثنين ملعقة كبيرة طحينه

و عدد ثلاث ملاعق كبيرة خل

و احضري ثلاث اربع ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ثم قومي بإحضار ملعقة صغيرة ملح ايضا وعدد ثلاث معالق كبيرة زيت ذرة

في الأخير احضري نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني اتبعي الخطوات خطوة بخطوة لأفضل النتائج : قومي بغسل حبات الفلفل الحلو والحار بالماء وتجفف بورق المطبخ قومي بإزالة الأقماع منها وتقطع إلى نصفين ويزال منها البذور والألياف البيضاء وتقطع إلى شرائح رفيعة

قومي بنظيف الكبدة من جميع العروق والدهون ثم اغسليها جيداً بالماء أو تصفى تماماً من الماء.

قومي بتقطع الكبدة إلى شرائح متوسطة العرض ورفيعة بقدر الإمكان ثم توضع في عُلبة مُحكمة الغلق

قومي بايضاف الثوم المفروم والفلفل الحلو والحار والطحنية والخل والكمون والملح والفلفل الأسود وتُخلط جميع المكونات جيداً معاً ويُحكم إغلاق العُلبة وتترك في البراد لمدة ساعتين.

يسخن الزيت في مقلاة كبير الحجم على نار متوسطة ثم يضاف إليه خليط الكبدة ويقلب به لمدة ثمان دقائق أو حتى تنضج شرائح الكبدة تماماً وتأخذ اللون البنى الداكن.

ثم قومي بإزالة خليط الكبدة من الزيت ويسكب في صحن التقديم، ويقدم مع الخُبز العربي أو الأرز بالشعرية والسلطات ويمكن إضافه سلطة الطحينة إليها .

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