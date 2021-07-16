طريقة طبخ لحم الضأن علي الطريقة السعودية وطريقة عمل أضلاع اللحم البانية

طريقة طبخ لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية وطريقة عمل أضلاع اللحم البانية , بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من لنساء عن وصفات لطبخ اللحم بطريقة لذيذة وسهلة , حيث انه في أيام العيد تكثر العزومات في كل البيوت احتفالا بالعيد , يتجمع كل الأهالي والأصدقاء لتناول اللحم بجميع أنواعه , كما أن طبق اللحم الضأن علي الطريقة الفرنسية لاقي شهرة كبيرة , و وجدنا أشخاصا عدة قاموا بالبحث عن طريقة التحضير تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك , لذلك نعرض لكم في مقال اليوم المقادير اللازمة وخطوات التخضير عبر السطور القليلة القادمةالمقادير اللازمة لتحضير اللحم الضأن
يوجد بعض المكونات البسطة اللازمة للتحضير وهي كما يلي :
– فخذ ضأن كبير الحجم.
– عدد اثني عشر حبة بطاطس صغيرة الحجم.
– عدد واحد بصلة كبيرة الحجم.
– عدد ثلاث فصوص ثوم كبيرة الحجم.
– عدد ثلاث ملاعق كبيرة معجون طماطم (صلصة).
– عدد ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
– عدد اثنين كوب مرق لحم ساخن.
– عدد واحد ونص ملعقة صغيرة روز مارى (إكليل الغار) جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة مردقوش جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة زعتر برى جاف.
– نصف ملعقة صغيرة مريمية جافة.
– نصف ملعقة صغيرة ورق لورة (غار) مطحون.
– نصف ملعقة صغيرة بقدونس (معدنوس) جاف.
– نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
– ملعقة صغيرة زعتر جاف.
– ملعقة صغيرة بذور شمر.
– ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.
– ملعقة كبيرة ملح.
هذه كل المكونات المطلوبة من اجل التحضيرخطوات تحضير لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية
– قم بتسخين الفرن على حرارة عالية.
– اسكبي جميع الباهرات الجافة في الكبة اطحنيها لثواني على سرعة عالية حتى تُصبح خليطاً متجانس
– قومي بتقشير البصلة وتقطيعها وتضاف إلى خليط الباهرات في الكّبة
– أضيفي معجون الطماطم والزيت وفصوص الثوم والملح إلى خليط البصل في الكبة وقومي بطحن المكونات جيداً حتى تُصبح متجانسة
– امسحي فخذ الضأن بورق المطبخ وقومي بلفه بخيط كتاني خاص للحم ثم يوضع في صينية كبيرة.
– يُغَرز اللحم بالكامل بحرف سكين عريض وحاد حتى يَصل النَصل إلى العظم من الداخل
– قومي بتوزيع خليط البصل على اللحم بالكامل وادهني عليه باليد حتى يُغطيه تماماً.
– اغسلي حبات البطاطس وقشريها ورصيها على قاع صينية فُخارية أو بايركس كبيرة الحجم بعد ذلك اسكبي عليها المرق.
– يوضع فخذ الضأن فوق حبات البطاطس، وتترك الصينية في الفرن لمدة ساعتين ونصف أو حتى يَنضج اللحم جيداً.
– اخرجي فخذ الضأن من الفرن وانقليه إلى طبق التقديم ثم وزعي حبات البطاطس، وانثري عليه بعض الأعشاب الخضراء المفرية ويقدم مع الأرز والسلطات
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طريقة طبخ لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية وطريقة عمل أضلاع اللحم البانية , بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من لنساء عن وصفات لطبخ اللحم بطريقة لذيذة وسهلة , حيث انه في أيام العيد تكثر العزومات في كل البيوت احتفالا بالعيد , يتجمع كل الأهالي والأصدقاء لتناول اللحم بجميع أنواعه , كما أن طبق اللحم الضأن علي الطريقة الفرنسية لاقي شهرة كبيرة , و وجدنا أشخاصا عدة قاموا بالبحث عن طريقة التحضير تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك , لذلك نعرض لكم في مقال اليوم المقادير اللازمة وخطوات التخضير عبر السطور القليلة القادمةالمقادير اللازمة لتحضير اللحم الضأن
يوجد بعض المكونات البسطة اللازمة للتحضير وهي كما يلي :
– فخذ ضأن كبير الحجم.
– عدد اثني عشر حبة بطاطس صغيرة الحجم.
– عدد واحد بصلة كبيرة الحجم.
– عدد ثلاث فصوص ثوم كبيرة الحجم.
– عدد ثلاث ملاعق كبيرة معجون طماطم (صلصة).
– عدد ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
– عدد اثنين كوب مرق لحم ساخن.
– عدد واحد ونص ملعقة صغيرة روز مارى (إكليل الغار) جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة مردقوش جاف.
– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة زعتر برى جاف.
– نصف ملعقة صغيرة مريمية جافة.
– نصف ملعقة صغيرة ورق لورة (غار) مطحون.
– نصف ملعقة صغيرة بقدونس (معدنوس) جاف.
– نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
– ملعقة صغيرة زعتر جاف.
– ملعقة صغيرة بذور شمر.
– ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.
– ملعقة كبيرة ملح.
هذه كل المكونات المطلوبة من اجل التحضيرخطوات تحضير لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية
– قم بتسخين الفرن على حرارة عالية.
– اسكبي جميع الباهرات الجافة في الكبة اطحنيها لثواني على سرعة عالية حتى تُصبح خليطاً متجانس
– قومي بتقشير البصلة وتقطيعها وتضاف إلى خليط الباهرات في الكّبة
– أضيفي معجون الطماطم والزيت وفصوص الثوم والملح إلى خليط البصل في الكبة وقومي بطحن المكونات جيداً حتى تُصبح متجانسة
– امسحي فخذ الضأن بورق المطبخ وقومي بلفه بخيط كتاني خاص للحم ثم يوضع في صينية كبيرة.
– يُغَرز اللحم بالكامل بحرف سكين عريض وحاد حتى يَصل النَصل إلى العظم من الداخل
– قومي بتوزيع خليط البصل على اللحم بالكامل وادهني عليه باليد حتى يُغطيه تماماً.
– اغسلي حبات البطاطس وقشريها ورصيها على قاع صينية فُخارية أو بايركس كبيرة الحجم بعد ذلك اسكبي عليها المرق.
– يوضع فخذ الضأن فوق حبات البطاطس، وتترك الصينية في الفرن لمدة ساعتين ونصف أو حتى يَنضج اللحم جيداً.
– اخرجي فخذ الضأن من الفرن وانقليه إلى طبق التقديم ثم وزعي حبات البطاطس، وانثري عليه بعض الأعشاب الخضراء المفرية ويقدم مع الأرز والسلطات
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