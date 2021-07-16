طريقة طبخ لحم الضأن علي الطريقة السعودية وطريقة عمل أضلاع اللحم البانية

طريقة طبخ لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية وطريقة عمل أضلاع اللحم البانية , بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من لنساء عن وصفات لطبخ اللحم بطريقة لذيذة وسهلة , حيث انه في أيام العيد تكثر العزومات في كل البيوت احتفالا بالعيد , يتجمع كل الأهالي والأصدقاء لتناول اللحم بجميع أنواعه , كما أن طبق اللحم الضأن علي الطريقة الفرنسية لاقي شهرة كبيرة , و وجدنا أشخاصا عدة قاموا بالبحث عن طريقة التحضير تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك , لذلك نعرض لكم في مقال اليوم المقادير اللازمة وخطوات التخضير عبر السطور القليلة القادمة

المقادير اللازمة لتحضير اللحم الضأن

يوجد بعض المكونات البسطة اللازمة للتحضير وهي كما يلي :

– فخذ ضأن كبير الحجم.

– عدد اثني عشر حبة بطاطس صغيرة الحجم.

– عدد واحد بصلة كبيرة الحجم.

– عدد ثلاث فصوص ثوم كبيرة الحجم.

– عدد ثلاث ملاعق كبيرة معجون طماطم (صلصة).

– عدد ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

– عدد اثنين كوب مرق لحم ساخن.

– عدد واحد ونص ملعقة صغيرة روز مارى (إكليل الغار) جاف.

– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف.

– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة مردقوش جاف.

– عدد واحد ونصف ملعقة صغيرة زعتر برى جاف.

– نصف ملعقة صغيرة مريمية جافة.

– نصف ملعقة صغيرة ورق لورة (غار) مطحون.

– نصف ملعقة صغيرة بقدونس (معدنوس) جاف.

– نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

– ملعقة صغيرة زعتر جاف.

– ملعقة صغيرة بذور شمر.

– ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.

– ملعقة كبيرة ملح.

هذه كل المكونات المطلوبة من اجل التحضير

خطوات تحضير لحم الضأن علي الطريقة الفرنسية

– قم بتسخين الفرن على حرارة عالية.

– اسكبي جميع الباهرات الجافة في الكبة اطحنيها لثواني على سرعة عالية حتى تُصبح خليطاً متجانس

– قومي بتقشير البصلة وتقطيعها وتضاف إلى خليط الباهرات في الكّبة

– أضيفي معجون الطماطم والزيت وفصوص الثوم والملح إلى خليط البصل في الكبة وقومي بطحن المكونات جيداً حتى تُصبح متجانسة

– امسحي فخذ الضأن بورق المطبخ وقومي بلفه بخيط كتاني خاص للحم ثم يوضع في صينية كبيرة.

– يُغَرز اللحم بالكامل بحرف سكين عريض وحاد حتى يَصل النَصل إلى العظم من الداخل

– قومي بتوزيع خليط البصل على اللحم بالكامل وادهني عليه باليد حتى يُغطيه تماماً.

– اغسلي حبات البطاطس وقشريها ورصيها على قاع صينية فُخارية أو بايركس كبيرة الحجم بعد ذلك اسكبي عليها المرق.

– يوضع فخذ الضأن فوق حبات البطاطس، وتترك الصينية في الفرن لمدة ساعتين ونصف أو حتى يَنضج اللحم جيداً.

– اخرجي فخذ الضأن من الفرن وانقليه إلى طبق التقديم ثم وزعي حبات البطاطس، وانثري عليه بعض الأعشاب الخضراء المفرية ويقدم مع الأرز والسلطات