طريقة دجاج مسحب مشوي بتتبيلة زبادي والليمون

طريقة دجاج مسحب من أسهل وصفات دجاج التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة أنها تجهز في دول الخليج والعربية، ففي وطنا العربي تختلف وتتعدد الكثير غ أطباق دجاج ولها طرق مختلفة لعمل وطهي دجاج، ومسحب دجاج من أشهر وصفات دجاج التي تعد بدون عظم ونزع العظام منها وتطهى بأكثر من طريقة، سنتعرف عليها سويا من مكونات حتى خطوات التي تعطيك طعم رائع مثل دجاج مسحب المطاعم، فيوجد مسحب دجاج مشوي أو مسحب دجاج مقلي فكل طريقة لها طعم ومكونات مختلفة سنتعرف عليها معا وتناول معها الأرز وسلطة طحينة أو قومية على حسب الحاجة. مكونات مسحب دجاج مشوي دجاجة كبيرة كاملة مخلية من العظم مسحب. عدد 6 ثمرات من طماطم مقطعة لقطع صغيرة. عدد 3 ثمرات من البصل مقطع. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبادي. ملعقة صغيرة زيت. عدد 2 فلفل حار. رشة ملح وفلفل أسود ملعقة كبيرة كاري. طريقة تجهيز دجاج مسحب مشوي متبل أولا قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة متوسطة الحجم واعصريها في مصفاه وتخلصي من بذور وزائد الطماطم والقشر.

ثم ضعي عصير طماطم المصفى في الخلاط وضيفي عليه قطع البصل والثوم المفروم وخل أبيض وزبادي وزيت وفلفل الحار واخفقي كل تلك مكونات مع بعضها جيدا.

ثم رشي عليها ملح وفلفل أسود على كل مزيج السابق وقلبيهم معا، ثم اغسلي الدجاجة جيدا بالخل والملح، وصفيها من الماء وضعيها في تتبيلة سابقة وتترك داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات.

ثم ترفع دجاجة على الشواية على الفحم بعد أن تخرج من تتبيلة مباشرة، أو يمكن أن تشوى على شواية كهربائية.

تأكدي من أن دجاجة قد نضجت تحتاج 10 دقائق على كل وجه حتى تنضج من داخل والخارج تماما، ثم تقدم مع أرز. طريقة دجاج مسحب بالثوم والليمون كيلو من صدور دجاج مخلي من عظم مقسم الى عده قطع. 5 فص ثوم مفروم. نصف لتر من عصير الليمون. ربع كوب من بقدونس مفروم. ربع كوب من زيت القلي. ملعقة كبيرة من دقيق. مرقة دجاج. كريمة طهي نصف كوب. ملح وفلفل أسود تتبيلة دجاج. مكونات مسحب دجاج مشويطريقة تجهيز دجاج مسحب مشوي متبلطريقة دجاج مسحب بالثوم والليمون الوسوم

طريقة دجاج مسحب من أسهل وصفات دجاج التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة أنها تجهز في دول الخليج والعربية، ففي وطنا العربي تختلف وتتعدد الكثير غ أطباق دجاج ولها طرق مختلفة لعمل وطهي دجاج، ومسحب دجاج من أشهر وصفات دجاج التي تعد بدون عظم ونزع العظام منها وتطهى بأكثر من طريقة، سنتعرف عليها سويا من مكونات حتى خطوات التي تعطيك طعم رائع مثل دجاج مسحب المطاعم، فيوجد مسحب دجاج مشوي أو مسحب دجاج مقلي فكل طريقة لها طعم ومكونات مختلفة سنتعرف عليها معا وتناول معها الأرز وسلطة طحينة أو قومية على حسب الحاجة. مكونات مسحب دجاج مشوي دجاجة كبيرة كاملة مخلية من العظم مسحب. عدد 6 ثمرات من طماطم مقطعة لقطع صغيرة. عدد 3 ثمرات من البصل مقطع. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبادي. ملعقة صغيرة زيت. عدد 2 فلفل حار. رشة ملح وفلفل أسود ملعقة كبيرة كاري. طريقة تجهيز دجاج مسحب مشوي متبل أولا قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة متوسطة الحجم واعصريها في مصفاه وتخلصي من بذور وزائد الطماطم والقشر.

ثم ضعي عصير طماطم المصفى في الخلاط وضيفي عليه قطع البصل والثوم المفروم وخل أبيض وزبادي وزيت وفلفل الحار واخفقي كل تلك مكونات مع بعضها جيدا.

ثم رشي عليها ملح وفلفل أسود على كل مزيج السابق وقلبيهم معا، ثم اغسلي الدجاجة جيدا بالخل والملح، وصفيها من الماء وضعيها في تتبيلة سابقة وتترك داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات.

ثم ترفع دجاجة على الشواية على الفحم بعد أن تخرج من تتبيلة مباشرة، أو يمكن أن تشوى على شواية كهربائية.

تأكدي من أن دجاجة قد نضجت تحتاج 10 دقائق على كل وجه حتى تنضج من داخل والخارج تماما، ثم تقدم مع أرز. طريقة دجاج مسحب بالثوم والليمون كيلو من صدور دجاج مخلي من عظم مقسم الى عده قطع. 5 فص ثوم مفروم. نصف لتر من عصير الليمون. ربع كوب من بقدونس مفروم. ربع كوب من زيت القلي. ملعقة كبيرة من دقيق. مرقة دجاج. كريمة طهي نصف كوب. ملح وفلفل أسود تتبيلة دجاج. مكونات مسحب دجاج مشويطريقة تجهيز دجاج مسحب مشوي متبلطريقة دجاج مسحب بالثوم والليمون

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