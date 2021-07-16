طريقة عمل فتة العيد المصرية بالخل والثوم في البيت أفضل من أي شيف

طريقة عمل فتة العيد بالخل والثوم في البيت بسهولة، تعد الفتة من أشهر الأكلات المصرية فهي طبق رئيسي على المائدة في عيد الأضحى المبارك، ويتم تحضيرها بالعديد من الطرق؛ مثل الفتة بالخل والثوم أو الفتة بالصلصة، حيث تتميز كل طريقة بطعم مختلف رغم أن الفارق بسيط جدا أثناء التحضير.

طبق الفتة بالخل والثوم واللحم هو الوجبة الرئيسية على وجبة الغداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن يتم ذبح الأضحية والحصول على لحم طازج، في هذا المقال نشرح لكم بعدة خطوات بسيطة طريقة عمل فتة العيد المصرية.

تعد طريقة عمل الفتة المصري على أصولها من أسهل الأكلات في التحضير، تقوم الأمهات بتحضير أشهي الطعام علي سفرة الطعام في أول أيام العيد الأضحى المبارك، حيث تعد طريقة عمل الفتة بالخل والثوم هي التي تميز كل بيت عن غيره، ويوجد العديد من برامج الطبخ على التليفزيون تقوم بشرح الطريقة بالتفصيل، يمكنك معرفة طريقة عمل فتة العيد للشيف حسن من الفيديو.

كيلو لحم شمبري مقطع مكعبات أو لحم ضأن حسب الرغبة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى 4 قطع.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم بقطع صغيرة.

5 فصوص ثوم مقطعة أرباع.

5 فصوص من الثوم المهروس.

6 أكواب من الماء الفاتر.

2 كوب من الأرز الأبيض بعد الطهي.

3 أرغفة خبز محمص مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

2 ورق لورا أو ورق الغاز.

4 حبوب حبهان.

3 ملاعق من الزبدة أو السمن البلدي.

3 ملاعق من الزبدة المُذابة.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

3 ملاعق زيت طعام.

5 ملاعق فلفل أسود والملح حسب الرغبة.

معلقة كمون صغيرة الحجم.

ضبط درجة حرارة الفرن على 180. وضع الماء والملح وورق اللورا والحبهان والبصل المقطع والثوم المقطع في إناء على نار هادئة، يتم تقليب المكونات جيداً حتى تصل لمرحلة الغليان. تحضير مكعبات الخبز في قالب، ثم إضافة الزبدة المُذابة وكمية قليلة من الثوم المهروس، ثم تقليب المكونات جيداً ووضع القالب في لفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحمص. إذابة 2 ملعقة من السمن البلدي في إناء الطهي؛ مع إضافة نصف كمية البصل المفروم والأرز والتقليب لمدة 5 دقائق فقط. إضافة 3 أكواب من المرق والملح، والتقليب ثم تركه حتى يصل لمرحلة الغليان، بعد ذلك يتم تغطية القالب حتى يستوي الأرز على نار متوسطة. إضافة الزيت في وعاء آخر ثم وضع البصل المفروم والتقليب حتى يصفر لونه ويذبل، ثم إضافة الثوم والتقليب لمدة دقيقة فقط. ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والخل والتقليب لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

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