طريقة عمل كريم الطحينة والنشا: لشد البشرة وتفتيحها بمناسبة العيد

معجزة تبييض كريم الطحينة والنشا المهم في تفتيح الجسم في مدة قليلة جداً، هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة وشدها من التجاعيد وهذا الكريم يفوق جميع هذه الوصفات، ولكي تحصلي على نتائج مذهلة يجب المواظبة على استخدامه ولا داعي للتكاسل وفي النهاية نتحدث بعدم نجاح هذا الكريم، وكل مكوناتها لها دور كبير في التفتيح منها ماء الورد والحليب وزيت اللوز الحلو والنشا، والآن سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم الطحينة والنشا وعرض مكوناته بالتفصيل.

مكونات عمل كريم الطحينة والنشا

سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل كريم الطحينة والنشا الرهيب في التفتيح وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كمية قليلة من النشا.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

بضع قطرات من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

عصير ليمون ( مقدار ملعقة أيضاً ).

طريقة التحضير والاستخدام

تعد طريقة تحضير أي نوع من الكريمات في المنزل سهلة وبسيطة لذلك لا تتكاسل والطريقة كما يلي:

نحضر إناء صغير ونضع به الطحينة وكمية النشا وعصير الليمون وماء الورد المحدد ونخلطهم مع بعض. بعد خلط المكونات السابقة جيداً، بعد ذلك نضع ملعقة اللبن الطازج ونخلط حتى تتجانس جميع المكونات تماماً. ثم نقوم بتدليك الوجه بالكامل بهذا الكريم حتى يعطي نتيجة. نترك هذا الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة أو أكثر ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ. يجب استخدام هذا الكريم يومياً لمدة 10 أيام على الأقل حتى تحصلي على نتائج مذهلة.

بعض النصائح للحفاظ على البشرة

للحفاظ على البشرة يجب إتباع بعض النصائح التي سوف نعرضها لكم وهي كالتالي: