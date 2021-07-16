طريقة عمل المسكرة الخليجية بمكونات بسيطة تجعل العيون جميلة وجذابة

المسكرة الخليجية ، من أجمل أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون، فهي تبرز جمال العيون وتجعلها جريئة وقوية، وتعطي العين جمال غير عادي وتجعلها مثالية، وتبقي ثابتة بالعين لمدة طويلة ولا تتأثر بعوامل الطبيعة، ولا تكتمل النظرة الخليجية بدون رموش كثيفة وجميلة، وهى من أفضل أنواع المسكرة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتتمكني من عمل مكياج خليجي رائع يكون مناسب للسهرات والمناسبات، وتتميز المرأة الخليجية بجمال عيونها، لأنها تعتمد دائما على الكحل العربي المفيدة لصحة العين، وه يعطي للرموش كثافة طبيعية، ويوجد منها أنواع الشفافة، والسوداء، والملونة، فسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة الخليجية بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات المسكرة الخليجية مكونات المسكرة الخليجية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور. ملعقة صغيرة من جل الصبار. ربع ملعقة صغيرة من زيت الخروع. ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ربع ملعقة صغيرة من الإيشادو الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة الخليجية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بتذويب شمع العسل على حمام ماء ساخن، ثم نضيف زيت الخروع، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف على الخليط الإيشادو الأسود ونقلب بحركة دائرية حتى يدخل ألون في المزيج جيدًا.

ثم نضيف جل الصبار بالتدريج حتى نحصل على مسكرة طبيعية 100%.

نقوم بوضع الخليط في علبة مسكارا معقمة حتى لا نؤذي العين وبهذا تكون جاهزة للاستخدام. فوائد المسكرة الطبيعية للعيون سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية المفيدة لصحة العيون وهى كما يلي:- تساعد على تكثيف الرموش وتغذي البصيلات جيدًا. تمنع تهيج العين ولا تسبب الاحمرار والتهابات في جفون العين. تساعد على تطويل الرموش وتمنحها مظهر جمالي رائع. تعطي للعيون مظهر جميل عند وضعها في المنزل أو في الخارج. تمنع حكة العين المزعجة التي تسبب بعض الالتهابات داخل العين. تساعد على منع خروج الدموع الغير مرغوب به أثناء وضع المكياج. تجعل الرموش أكثر للمعان وتمنحها مظهر طبيعي وجذاب. ويمكن استخدامها لتثبيت الحواجب ورسمها بطريقة جميلة. الوسوم

المسكرة الخليجية ، من أجمل أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون، فهي تبرز جمال العيون وتجعلها جريئة وقوية، وتعطي العين جمال غير عادي وتجعلها مثالية، وتبقي ثابتة بالعين لمدة طويلة ولا تتأثر بعوامل الطبيعة، ولا تكتمل النظرة الخليجية بدون رموش كثيفة وجميلة، وهى من أفضل أنواع المسكرة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتتمكني من عمل مكياج خليجي رائع يكون مناسب للسهرات والمناسبات، وتتميز المرأة الخليجية بجمال عيونها، لأنها تعتمد دائما على الكحل العربي المفيدة لصحة العين، وه يعطي للرموش كثافة طبيعية، ويوجد منها أنواع الشفافة، والسوداء، والملونة، فسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة الخليجية بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات المسكرة الخليجية مكونات المسكرة الخليجية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور. ملعقة صغيرة من جل الصبار. ربع ملعقة صغيرة من زيت الخروع. ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ربع ملعقة صغيرة من الإيشادو الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة الخليجية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بتذويب شمع العسل على حمام ماء ساخن، ثم نضيف زيت الخروع، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف على الخليط الإيشادو الأسود ونقلب بحركة دائرية حتى يدخل ألون في المزيج جيدًا.

ثم نضيف جل الصبار بالتدريج حتى نحصل على مسكرة طبيعية 100%.

نقوم بوضع الخليط في علبة مسكارا معقمة حتى لا نؤذي العين وبهذا تكون جاهزة للاستخدام. فوائد المسكرة الطبيعية للعيون سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية المفيدة لصحة العيون وهى كما يلي:- تساعد على تكثيف الرموش وتغذي البصيلات جيدًا. تمنع تهيج العين ولا تسبب الاحمرار والتهابات في جفون العين. تساعد على تطويل الرموش وتمنحها مظهر جمالي رائع. تعطي للعيون مظهر جميل عند وضعها في المنزل أو في الخارج. تمنع حكة العين المزعجة التي تسبب بعض الالتهابات داخل العين. تساعد على منع خروج الدموع الغير مرغوب به أثناء وضع المكياج. تجعل الرموش أكثر للمعان وتمنحها مظهر طبيعي وجذاب. ويمكن استخدامها لتثبيت الحواجب ورسمها بطريقة جميلة.

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