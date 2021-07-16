طريقة صبغ الحواجب بالمنزل في خطوتين فقط لن تحتاجي للذهاب للكوافير

طريقة صبغ الحواجب سهلة للغاية، نظرًا لأن الأفضل هو الحواجب السميكة، فسوف نقوم بتلوين الحاجب فقط، ولكن قبل البدء يجب اتخاذ بعض الاحتياطات، حيث يتيح لك تلوين حواجبك تحديد خط الحاجب بشكل أفضل، لأن صبغة التلوين المعروفة تعطي انطباعًا بالحواجب الكاملة ويخلق تباينًا طبيعيًا بين الجلد والحواجب مما يساعد على إبراز المظهر وتحسين العيون.

طريقة صبغ الحواجب بالمنزل

هل يمكنك تلوين حاجبيك بنفسك؟ إليك طريقة تقشير الحواجب، وكيفية استخدام صبغة حواجب النهدي، وكما تعلم فإن تلوين حواجبك بنفسك يوجد به بعض المخاطر على الرغم من أن تلوين الحاجب أكثر سهولة من تلوين الشعر، إلا أنه لا يزال صبغة مؤكسدة. عليك أن تعرف:

المدة المناسبة لوضع الصبغة، وجرعة اللون بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء ألوان الحواجب من المتاجر المتخصصة.

ومن المهم عدم تلوين حاجبيك بصبغه شعرك.

بعض المكونات عدوانية للغاية بحيث لا يمكن وضعها بالقرب من العينين.

تلوين الحواجب في المنزل

بكل بساطة تبدأ بتحديد اختيار الظل وإجراء اختبار حساسية على الجلد ضد الصبغة، ثم نضع بعد ذلك الفازلين حول الحاجبين حتى لا يلون الجلد، ثم نترك الصبغة لمدة تتراوح بين 30 ثانية و5 دقائق قبل شطفها بالماء.

امزجي لون حاجبيك مع لون جذور شعرك حتى يظل الوجه متناغمًا وتكون النتيجة طبيعية.

القيام بعملية إزالة شعر الحاجبين بعد صبغها، تكون النتيجة دائمًا أجمل على خط جبين واضح.

لا تقم أبدًا بتبييض حاجبيك إلا إذا كنت ترغب في تبني اتجاه الحواجب المبيضة، لأن الحاجبين يحددان شكل وبنية الوجه بالكامل.

تجنبي تلوين الحاجبين والشعر متناثر

طريقة صبغ الحاجبمكياج الحاجب

بالنسبة لأولئك الذين يخافون من تلوين الحواجب أو الذين لا تستطيع بشرتهم تحمل مستحضرات التلوين، هناك مكياج للحواجب، إذ ظهرت مجموعات الحواجب في كل مكان مؤخرًا، فهناك أيضًا ماسكارا للحواجب التي تلون الرموش وتطيلها، فهي بديل جيد لتلوين الشعر وتشكيله، إنها تقدم نفس النتائج تقريبًا، ولكنها تتطلب استعمال يومي، لكن هناك صبغات حواجب تدوم أطول، حيث يوفر تلوين الحاجب تأثيرًا “شبه دائم” والذي يستمر لمدة 3 أسابيع في المتوسط، كما يمكن أن يساعد مكياج الحاجبين أيضًا في توحيد لون الحاجبين عندما يبدأ في التلاشي.