طريقة عمل القرص الطرية بعجينة ناجحة وهشة وقطنية وسريعة

القرص الطرية من أنواع المعجنات اللذيذة والهشة، و التى تقدم مع الإفطار أو يمكن تناولها مع كوب من الشاى أو الشاى باللبن فى وقت العصرية، لأنها تتميز بطعمها الجميل وأنها هشة وطرية وخفيفة على المعدة، والأطفال يحبون تناولها كثيراً لهذا السبب والكبار أيضاً يفضلونها ويمكننا تناولها كتصبيرة بين الوجبات، أو احياناً يشعر بعض الناس بالجوع فى الليل ومع السهر فيمكنهم تناولها لتسد جوعهم، ولكننا لا نقوم بعملها كثيراً واحياناً ارتبطت عملها بالمناسبات أو توزع كصدقة على الموتى فى الأعياد وعند زيارة المقابر، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة ومبسطة لعملها فى المنزل، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة تحضير القرص الطرية فى المنزل بالتفصيل. مكونات القرص الطرية مكونات القرص الطرية تتكون القرص الطرية من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كيلو من الدقيق.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١١/٢ كوب من السمنة والزيت معاً.

١/٤ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

كوب من اللبن الرايب.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل القرص الطرية سهلة وبسيطة ويمكن لأى مبتدئ فى صنع المعجنات عملها بكل سهولة وهى كالتالي: نقوم بإحضار ١/٤ كوب من اللبن الدافئ ونضع عليه الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ونغطيهم بكيس نايلون ونتركهم جانباً. وفى وعاء عميق العجن نضع الدقيق وعليه رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نحمر السمسم فى خليط السمنة مع الزيت على النار ونتركه حتى يبرد. وبعد ذلك نضيفه على الدقيق ونقوم ببس العجينة جيداً. ونضيف عليها الخميرة ونعجن مع اضافة اللبن الرايب ونستمر فى العجن . وبعد ذلك نضيف اللبن الدافئ شوية شوية مع الاستمرار فى العجن. والعجينة بتكون طرية وبعد الانتهاء من العجن تعطى العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة من ٣٠ : ٦٠ دقيقة. وبعد ذلك نقطعها كور صغيرة ونتركها حتى ترتاح ٣٠ دقيقة مرة أخرى. ثم نقوم بفرد الكور على شكل قرص مدور وتعرضها فى صينية مدهونة بالسمنة ونتركها تختمر مرة أخرى. وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ٢٠ دقيقة. وبعد إخراجها من الفرن نيغطيها بفوطة ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم أو يمكننا بالاحتفاظ بها فى كيس ونضعها فى الفريزر حتى وقت استخدامها وباهنا والشفا. الوسوم

القرص الطرية من أنواع المعجنات اللذيذة والهشة، و التى تقدم مع الإفطار أو يمكن تناولها مع كوب من الشاى أو الشاى باللبن فى وقت العصرية، لأنها تتميز بطعمها الجميل وأنها هشة وطرية وخفيفة على المعدة، والأطفال يحبون تناولها كثيراً لهذا السبب والكبار أيضاً يفضلونها ويمكننا تناولها كتصبيرة بين الوجبات، أو احياناً يشعر بعض الناس بالجوع فى الليل ومع السهر فيمكنهم تناولها لتسد جوعهم، ولكننا لا نقوم بعملها كثيراً واحياناً ارتبطت عملها بالمناسبات أو توزع كصدقة على الموتى فى الأعياد وعند زيارة المقابر، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة ومبسطة لعملها فى المنزل، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة تحضير القرص الطرية فى المنزل بالتفصيل. مكونات القرص الطرية مكونات القرص الطرية تتكون القرص الطرية من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كيلو من الدقيق.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١١/٢ كوب من السمنة والزيت معاً.

١/٤ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

كوب من اللبن الرايب.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل القرص الطرية سهلة وبسيطة ويمكن لأى مبتدئ فى صنع المعجنات عملها بكل سهولة وهى كالتالي: نقوم بإحضار ١/٤ كوب من اللبن الدافئ ونضع عليه الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ونغطيهم بكيس نايلون ونتركهم جانباً. وفى وعاء عميق العجن نضع الدقيق وعليه رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نحمر السمسم فى خليط السمنة مع الزيت على النار ونتركه حتى يبرد. وبعد ذلك نضيفه على الدقيق ونقوم ببس العجينة جيداً. ونضيف عليها الخميرة ونعجن مع اضافة اللبن الرايب ونستمر فى العجن . وبعد ذلك نضيف اللبن الدافئ شوية شوية مع الاستمرار فى العجن. والعجينة بتكون طرية وبعد الانتهاء من العجن تعطى العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة من ٣٠ : ٦٠ دقيقة. وبعد ذلك نقطعها كور صغيرة ونتركها حتى ترتاح ٣٠ دقيقة مرة أخرى. ثم نقوم بفرد الكور على شكل قرص مدور وتعرضها فى صينية مدهونة بالسمنة ونتركها تختمر مرة أخرى. وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ٢٠ دقيقة. وبعد إخراجها من الفرن نيغطيها بفوطة ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم أو يمكننا بالاحتفاظ بها فى كيس ونضعها فى الفريزر حتى وقت استخدامها وباهنا والشفا.

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