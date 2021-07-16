طريقة كبدة اسكندراني بتتبيلة الأصلية المحلات ومطاعم

طريقة كبدة اسكندراني متبلة حارة مثل مطاعم وكبار المحلات، تعتبر الكبدة من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير على سفرة طعام مختلف طعمها وطرق إعدادها، فيوجد كبدة اسكندراني وكبدة بانية، وغيرها من أطباق متنوعة ولها مزايا كثيرة لتناول الكبدة وبها فوائد مختلفة للجسم يمكن الإستفادة منها وأنها تمنح الجسم القوة لضمان قيامه بوظائف كما يجب، كما أن الكبدة فوائد متعددة للشعر والصحة، وتحتوي على عناصر وفيتامينات لها فوائد للجسم ودورها فعال لحماية الآثار الجانبية للتدخين والمحافظة على صحة جهاز تنفسي أيضا، وسنتعرف من خلال سطور القادمة على طرق مختلفة لعمل كبدة بأكثر من طريقة وتمتع بفوائدها للجسم وبشرة والشعر كما لها فوائد كثيرة للمرأة الحامل والجنين. مكونات عمل كبدة اسكندراني متبلة نصف كيلو كبدة شرائح بقري عريضة. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. عدد 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة بصل بودر. ملعقة كبيرة كمون. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ربع ملعقة صغيرة شطة ناعمة. خطوات عمل كبدة اسكندراني مشطشطة حارة يخلط كل من الخل وزيت وبصل وكمون وملح وفلفل أسود وشطة، وثوم بودرة وتقلب جيدا مع بعضها بوعاء كبير.

تقب شرائح كبدة مع خليط تتبيلة الكبدة ثم ترص في وعاء ويتم تغطيتها بورق من نايلون وتترك متبلة داخل الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن شواية الفرن أو شواية خارجية أو كهربائية على حرارة متوسطة، وتدهن بالزيت عن طريق فرشاة صغيرة.

ثم تفرد شرائح الكبدة ليتم شويها على نار تترك لمدة 5 دقائق على كل جانب حتى تنضج تماما وتلاحظ أنها تأخذ لون بني داكن تكون بذلك نضجت الكبدة.

ثم ترص كبدة شرائح على ورق جرجير في طبق مسطح وتقدم مع بطاطس محمره وارز أو خبز عربي.

كما يمكن عمل معها صوص طحينة بالليمون والخل، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من طحينة مع نصف ملعقة صغيرة خل مع عصير ليمون و 2 ملعقة كبيرة زيت.

تقلب مكونات مع ملح وفلفل أسود وكمون وشطة وتقلب مكونات معا مع ملعقة كبيرة من الماء. مكونات عمل كبدة اسكندراني متبلةخطوات عمل كبدة اسكندراني مشطشطة حارة الوسوم

طريقة كبدة اسكندراني متبلة حارة مثل مطاعم وكبار المحلات، تعتبر الكبدة من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير على سفرة طعام مختلف طعمها وطرق إعدادها، فيوجد كبدة اسكندراني وكبدة بانية، وغيرها من أطباق متنوعة ولها مزايا كثيرة لتناول الكبدة وبها فوائد مختلفة للجسم يمكن الإستفادة منها وأنها تمنح الجسم القوة لضمان قيامه بوظائف كما يجب، كما أن الكبدة فوائد متعددة للشعر والصحة، وتحتوي على عناصر وفيتامينات لها فوائد للجسم ودورها فعال لحماية الآثار الجانبية للتدخين والمحافظة على صحة جهاز تنفسي أيضا، وسنتعرف من خلال سطور القادمة على طرق مختلفة لعمل كبدة بأكثر من طريقة وتمتع بفوائدها للجسم وبشرة والشعر كما لها فوائد كثيرة للمرأة الحامل والجنين. مكونات عمل كبدة اسكندراني متبلة نصف كيلو كبدة شرائح بقري عريضة. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. عدد 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة بصل بودر. ملعقة كبيرة كمون. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ربع ملعقة صغيرة شطة ناعمة. خطوات عمل كبدة اسكندراني مشطشطة حارة يخلط كل من الخل وزيت وبصل وكمون وملح وفلفل أسود وشطة، وثوم بودرة وتقلب جيدا مع بعضها بوعاء كبير.

تقب شرائح كبدة مع خليط تتبيلة الكبدة ثم ترص في وعاء ويتم تغطيتها بورق من نايلون وتترك متبلة داخل الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن شواية الفرن أو شواية خارجية أو كهربائية على حرارة متوسطة، وتدهن بالزيت عن طريق فرشاة صغيرة.

ثم تفرد شرائح الكبدة ليتم شويها على نار تترك لمدة 5 دقائق على كل جانب حتى تنضج تماما وتلاحظ أنها تأخذ لون بني داكن تكون بذلك نضجت الكبدة.

ثم ترص كبدة شرائح على ورق جرجير في طبق مسطح وتقدم مع بطاطس محمره وارز أو خبز عربي.

كما يمكن عمل معها صوص طحينة بالليمون والخل، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من طحينة مع نصف ملعقة صغيرة خل مع عصير ليمون و 2 ملعقة كبيرة زيت.

تقلب مكونات مع ملح وفلفل أسود وكمون وشطة وتقلب مكونات معا مع ملعقة كبيرة من الماء. مكونات عمل كبدة اسكندراني متبلةخطوات عمل كبدة اسكندراني مشطشطة حارة

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